Наемник из Сирии рассказал, как Турция довела его до убийств и грабежа

Сирийский наемник, сражавшийся в Ливии на стороне боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС), рассказал о своем боевом пути и мотивах участвовать в ливийском кризисе на стороне террористов.

«Я вернулся из Ливии буквально вчера, но пытался уехать больше месяца», — начал свой рассказ боевик Сирийской национальной армии (СНА) Зейн Ахмад.

Он является одним из членов фракции СНА «Ахрар аш-Шаркыя», печально известной бесчеловечным отношением к гражданскому населению и страстью к ожесточенным боестолкновениям с другими группировками СНА в захватываемых районах. Ахмад находился в Африне с бандитами «Ахрар аш-Шаркыя» с начала турецкой операции «Оливковая ветвь» 2018 года.

Напомним, вторжение Турции в Африн послужило причиной гибели сотен мирных жителей, большая часть из выживших бежали из города. Группировка «Ахрар аш-Шаркыя» обвиняется в военных преступлениях в Африне, включая мародерства, убийства, похищения людей и изнасилования.

По словам сирийского наемника, когда силы Ливийской национальной армии (ЛНА) приблизились к Триполи в апреле 2019 года, ПНС Ливии обратилось за военной поддержкой к Анкаре. Соответственно, турецкие ВС начали активную вербовку боевиков из группировок СНА в Сирии и сотнями перевозили их в Триполи. Зейн Ахмад утверждает, что точное количество отправленных наемников неизвестно, однако их количество варьируется от 5 000 до 17 000 человек, и эти перевозки продолжаются несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Однако в какую-то сверхмиссию Турции в Африке сирийский наемник не верит.

«Я был наемником, когда направлялся в Африн, и я был наемником, направляясь в Ливию. Там нет джихада. Джихад закончился, когда [сирийская оппозиция — Прим. ФАН] проиграла Алеппо Асаду в 2016 году. Со времен Алеппо для нас это были просто деньги. Нам все равно, с кем мы боремся», — рассказал Ахмад.

Тем не менее обещания Турции о баснословном денежном довольствии в 2,5 тысячи долларов США ежемесячно оказались действительно баснословными — когда настало время платить, по другую сторону Средиземного моря все затихли. Это толкнуло Зейна Ахмада и других боевиков на мародерство и грабеж.

«Я никогда не грабил, когда был в Африне. Но я действительно грабил, когда был в Ливии. Мы все мародерствовали. Они (Турция — Прим. ФАН) просто перестали платить нам», — вспоминает сирийский наемник.

Несмотря на громкие заявления Реджепа Тайипа Эрдогана с высоких трибун об установлении мира в Ливии, он продолжает открытое спонсирование ПНС Ливии и снабжение террористических группировок в Триполи вооружением и боевиками. В поддержке триполитанских бандформирований Турцию не останавливает ни международное гуманитарное право и оружейное эмбарго ООН, ни угроза распространения пандемии COVID-19.