Сирия, 29 апреля. ИГ1 заявило об убийстве одного из сирийских солдат в провинции Даръа. Сириец был застрелен к юго-западу от Ракки. Минобороны Турции сообщило о демонтаже оставленной курдскими боевиками мины в зоне операции «Источник мира», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали почти два гектара территории в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на сирийца в городе Аль-Мансура юго-западнее Ракки; утверждает, что организовало убийство одного из сирийских солдат в Даръа.

ВС Турции: заявили о демонтаже СВУ в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала столкновения с САА в южных районах Идлиба.

Провинция Дамаск

На юго-западе провинции вновь были проведены работы по ликвидации следов военного присутствия боевиков различных антиправительственных формирований. Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в населенных пунктах Дума, Арбил, Мазрат-Махмуд и Хош аль-Фара на территории Дамаска.

Кроме того, инженерные подразделения работали в городах Кафр-Шамс, Джасим, Инхиль и Эль-Хара в соседней провинции Даръа. В общей сложности сирийские военнослужащие зачистили почти два гектара местности, а также обезвредили 37 взрывоопасных предметов.

Провинция Даръа

Подконтрольные ИГИЛ1 медиаорпталы заявили о вылазке боевиков в провинции Даръа. Террористы утверждают, что в результате нападения в населенном пункте Аль-Кахиль был убит один из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее эта информация пока нуждается в проверке.

Напомним, территория региона полностью перешла под контроль правительственных сил в июле 2018 года. Военные эксперты полагают, что происходящие время от времени налеты неизвестных координируются силами международной коалиции, дислоцирующимися на американской базе «Ат-Танф» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на юге Идлиба возобновились перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандгрупп, сотрудничающих с «Хайят Тахрир аш-Шам». В ответ на провокационные удары террористов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам ХТШ и их союзников в горном районе Аз-Завия. Обстрелу поверглись позиции радикалов на подступах к населенным пунктам Аль-Бара, Кансафра и Аль-Фатира. Данные о нанесенном террористам уроне в живой силе или технике пока не оглашались.

Как известно, ХТШ и некоторые другие бандформирования отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Информагентство SOHR сообщает об убийстве одного из мирных жителей в населенном пункте Аль-Мансура к юго-западу от Ракки. Неизвестные застрелили проживающего в городе сирийца родом из близлежащей деревни Хунейда. Никакой информации о налетчиках пока не поступало. Напомним, Аль-Мансура располагается в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF), где нередко происходят вылазки террористов «Исламского государства». Предполагается, что и к этому нападению имеют отношение боевики подпольных ячеек группировки.

Провинция Хасака

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщил о том, что на севере САР продолжается обследование местности на предмет выявления СВУ, заложенных курдскими боевиками перед отступлением. По данным оборонного ведомства, саперам ВС Турции удалось демонтировать очередную мину, обнаруженную в зоне операции «Источник мира».

Напомним, северные районы провинции перешли под контроль ВС Турции и поддерживаемых ими формирований осенью прошлого года. Тем не менее работы по их зачистке продолжаются до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.