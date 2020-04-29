Новак рассказал, когда спрос на нефть в мире восстановится

Москва, 29 апреля. Министр энергетики России Александр Новак ожидает, что спрос на нефть в ближайшее время будет восстановлен. Об этом он рассказал, выступая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и главами компаний топливо-энергетического комплекса страны.

«Можно, констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25–30 млн баррелей в стуки относительно уровня прошлого года. На рынке мы видим «зеленые ростки» увеличения спроса», — отметил министр.

Глава Минэнерго также указал на заявление ряда стран о постепенном ослаблении введенного из-за коронавируса карантина в мае. Возобновление работы промышленности может положительно отразиться на сырьевом бизнесе. Кроме того, с 1 мая вступит в силу сделка ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, что приведет к повышению цен на черное золото. Новак добавил, что, согласно оптимистичному сценарию, ситуация на энергетическом рынке может начать исправляться уже с начала второго полугодия.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сокращать производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.

В апреле состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.