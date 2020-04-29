Бадоева сняла «Жизнь других» в районах Италии, которые больше всего пострадали от COVID-19

Известная телеведущая Жанна Бадоева совершила практически невозможное — провела для своей передачи «Жизнь других» съемки в наиболее зараженных от коронавирусной инфекции районах Италии, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала.

Воспользовавшись журналистским разрешением на перемещение, ведущая побывала, в частности, в инфекционной больнице города Бергамо.

«Жанна взяла интервью у главврача и выяснила, было правдой или фейком то шокирующее видео, облетевшее в середине марта всю Европу, на котором вереницы армейских грузовиков якобы вывозили из Бергамо трупы, — сказал продюсер «Жизни других» Василий Мельничин. — Сейчас итальянским врачам стало полегче, они уже не работают бессменно по 24 часа в сутки».

По словам Мельничина (по совместительству мужа Бадоевой), хотя тяжелых больных по-прежнему много, но истерики уже ни у кого нет.

«Вообще, все врачи отмечали, что самое сложное для них — это разлука с близкими, с детьми, которых пришлось отправить к бабушкам», — свидетельствует он.

К слову, Мельничин был в этой экстремальной поездке и оператором, и администратором, и водителем. Весь выпуск они с Жанной снимали вдвоем, консультируясь по телефону с режиссером и сценаристом телешоу, которые по понятным причинам не смогли приехать на Апеннины из-за карантина.

Ради съемок семейная пара объехала центральные и северные районы Италии, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19. Речь идет о городах и областях Тоскана, Флоренция, Сиена, Болонья, Милан, Бергамо и Верона. Бадоева там встречалась с мэрами и простыми людьми, находящимися взаперти уже более двух месяцев. Она пообщалась и с экологами, пытаясь выяснить, действительно ли стали чище воздух в больших городах и вода в заливах и каналах.

«Вся Италия с нетерпением ждет 4 мая, с этого дня премьер-министр обещал начать снимать ограничения, — призналась Жанна, которая и сама в последние годы живет на Апеннинах. — Но всем понятно, что резкого выхода с карантина за один день не будет. Официально объявили, что с 11 мая открываются салоны красоты, и итальянки уже начали записываться к парикмахерам!»

Бадоева также посетовала на то, что ходила в полном одиночестве по улицам городов и у нее перехватывало дыхание от того, что она больше никогда не увидит Италию такой.

«На площади Дуомо в Милане, в Галерее Уффици во Флоренции, возле балкончика Джульетты в Вероне в любую погоду, в дождь и снег всегда были толпы туристов, — напомнила телеведущая. — Теперь же там безлюдно и очень, очень тоскливо…»

Специальный выпуск программы «Жизнь других» выйдет в эфире Первого канала в предстоящее воскресенье, 3 мая, утром.

На данный момент, согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии 201 505 зараженных новой коронавирусной инфекцией (это третье место в мире). 68 941 человек выздоровел (шестое), 27 359 умерли (второе).

Ранее Жанна Бадоева в числе других известных личностей стала одной из героинь другой передачи Первого канала — «У нас все дома».