Победители конкурса ФАН объяснили важность позитивных новостей в медиасфере

Санкт-Петербург, 29 апреля. Баланс между хорошим и плохим в новостной повестке должен обеспечиваться в том числе и многообразием СМИ. Так считают журналисты региональных изданий – победители конкурса Федерального агентства новостей «Хорошие новости России». Свое мнение они высказали во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

Журналист из Подмосковья Герман Иванов считает, что главное для СМИ — давать адекватную информацию, не опускаясь до желтой прессы.

«Баланс между хорошим и плохим обеспечивает многообразие СМИ, каждое издание формирует свою повестку. Чем больше независимых СМИ, тем шире повестка», — заявил он на пресс-конференции.

По мнению другого победителя конкурса ФАН Анастасии Романовой из Петербурга, Северная столица во многом аккумулирует хорошие новости, даже несмотря на то, что считается достаточно серым городом. Девушка отметила, что многие позитивные новости рождаются в сферах культуры и активизма, чем Петербург традиционно богат.

Наталья Сенчукова из Архангельска уверена, что подготовка позитивного контента — это очень увлекательный процесс, связанный с интересными людьми.

«Мой материал посвящен всероссийским медицинским студотрядам. Это очень интересный проект, он еще продолжается. К нам на все лето приезжают со многих регионов студенты, которые работают в качестве младшего медицинского персонала», — поделилась журналист.

Как отметил сенатор от Архангельской области Виктор Новожилов, позитивные новости необходимо публиковать даже в условиях распространения коронавирусной инфекции