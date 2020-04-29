Мурашко оценил эффективность рекомендованных Минздравом лекарств от коронавируса

Москва, 29 апреля. Практически все рекомендованные Министерством здравоохранения России препараты показали свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Об этом в среду заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Он также отметил, что недостатка в средствах индивидуальной защиты не наблюдается. Говоря о методах борьбы с коронавирусом, Мурашко сравнил Россию с Германией. По его словам, Москва и Берлин постоянно поддерживают контакт по этому вопросу. Только в среду министр обсуждал схемы лечения и принципы госпитализации со своей немецкой коллегой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

Отметим, что в настоящее время многие страны тестируют лекарственные препараты, проверяя их эффективность в борьбе с коронавирусом, однако вакцины пока нет. Ожидается, что она появится через 10–11 месяцев.