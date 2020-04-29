Депутат Госдумы Ионин объяснил, почему западные СМИ пытаются сделать из России врага

Санкт-Петербург, 29 апреля. Западным странам нужен образ врага в лице России, поэтому иностранные СМИ распространяют негативную информацию о нашей стране. Об этом заявил депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Ионин.

Парламентарий принял участие в онлайн-конференции на тему «Хорошие новости России — о чем никогда не расскажет западная пресса», которая состоялась 29 апреля на площадке Медиагруппы «Патриот».

«О России пишут плохо, потому что нужен образ врага, нужна актуальная контрпропаганда телеканалу RT. Мы играем на чужом поле. Пропаганда против нашей страны есть, поэтому мы обязаны отвечать также», — отметил Ионин.

Он также напомнил, что Россия долгие годы был главным врагом США. В настоящее время Вашингтон пытается разбудить этот архетип, чтобы возложить на Москву ответственность за свои внутренние проблемы.

Он также добавил, что отсутствие позитивных новостей является общей проблемой. В мировом информационном пространстве наблюдается дефицит положительных новостей. При этом есть немало неравнодушных людей, деятельность которых достойна упоминания в СМИ, однако зачастую подобные публикации неинтересны читателям.