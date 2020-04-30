Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

В регионах Украины правоохранители провели так называемые «специальные рейды» по пунктам приема лома цветных и черных металлов — немногочисленным объектам на территории страны, работающим в условиях карантина COVID-19. Итоги акции поразили даже видавших виды стражей порядка. Нуждающиеся в «живых деньгах» граждане приносят в указанные пункты не только остовы своих автомобилей, старые холодильники и трубы, но и разобранные снаряды систем залпового огня, и даже разрезанные части авиационной техники.

По мнению независимых экспертов, в том случае, если официальный Киев не отменит жестких карантинных мер, в ближайшее время «на металл» пойдут не только вагоны и локомотивы «Укрзализныци», но и немногочисленные оставшиеся памятники архитектуры. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

История, произошедшая в небольшом городке в Черниговской области, поистине шокировала общественность. Некий руководитель территориальной общины лично привез на базу сбора вторсырья около 80 элементов железной конструкции общим весом в 10 тонн.

«У нас водонапорная башня совсем износилась, построили новую, а эту ржавчину нужно утилизировать. Теперь смогу заплатить своим работникам — я их отправил из-за коронавируса в неоплачиваемый отпуск», — заявил чиновник в ответ на немой вопрос удивленного приемщика.

Получив наличными около 37 тысяч гривен (примерно 120 тысяч рублей), указанный руководитель со товарищи уехал восвояси. Немногим позднее вызванные бдительными сотрудниками базы эксперты пришли к выводу, что «подлежащая утилизации «ржавчина» является фрагментом башни, созданной на основе чертежей проекта архитектора и изобретателя Владимира Шухова.

«Даже если часть единой ассамблеи пошла, что называется, «под нож», ее историческая ценность утрачена навсегда, — сказал в комментарии ФАН культуролог Алексей Сатунь. — На Украине подобных конструкций осталось не более пяти-шести. Из полученных денег тот же руководитель выделит средства максимум пятерым работникам, а Шуховская башня будет изуродована навсегда».

В соседней, Сумской области сотрудники предприятия, также отправленные по причине карантина в связи с пандемией COVID-19 в неоплачиваемые отпуска, решили не ждать милости от своего начальства. Так, в пункт приема металлолома группа граждан сдала части двигателя для вертолета Ми-8, а также лопасти винта, сделанного из цельного металла.

«Мы просто хотели получить свои деньги. Все равно эта техника на нашем предприятии рано или поздно покрылась бы коррозией», — грамотно и вполне резонно резюмировали «отпускники», впоследствии задержанные полицией.

Любопытно, что сами сотрудники украинских пунктов приема черных и цветных металлов своих соотечественников, сбывающих «железо» практически за бесценок, не только не осуждают, но и оправдывают перед теми же правоохранителями.

«Из-за болезни (речь идет о пандемии COVID-19. — Прим. ФАН) у людей закончились деньги, им нечем кормить детей, — заявляет «менеджер» пункта приема, расположенного на окраине Киева, Владимир. — Скоро у них закончатся алюминиевые кастрюли и сковородки, и тогда лично я под свою ответственность буду принимать даже крышки канализационных люков».

Впрочем, порыв Владимира тут же был нивелирован представителями региональной следственной комиссии, проводившей рейд на вверенном ему объекте. Мужчине напомнили, что за упомянутые «крышки» пункту приема грозит закрытие, а его руководителю — тюремное заключение. Помимо прочего, правоохранители привели случай с приемщиками одной из баз, которые оформили как «лом» два списанных пассажирских железнодорожных вагона, находившихся в хорошем состоянии.