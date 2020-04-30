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Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

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Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

В регионах Украины правоохранители провели так называемые «специальные рейды» по пунктам приема лома цветных и черных металлов — немногочисленным объектам на территории страны, работающим в условиях карантина COVID-19. Итоги акции поразили даже видавших виды стражей порядка. Нуждающиеся в «живых деньгах» граждане приносят в указанные пункты не только остовы своих автомобилей, старые холодильники и трубы, но и разобранные снаряды систем залпового огня, и даже разрезанные части авиационной техники.

По мнению независимых экспертов, в том случае, если официальный Киев не отменит жестких карантинных мер, в ближайшее время «на металл» пойдут не только вагоны и локомотивы «Укрзализныци», но и немногочисленные оставшиеся памятники архитектуры. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

История, произошедшая в небольшом городке в Черниговской области, поистине шокировала общественность. Некий руководитель территориальной общины лично привез на базу сбора вторсырья около 80 элементов железной конструкции общим весом в 10 тонн. 

«У нас водонапорная башня совсем износилась, построили новую, а эту ржавчину нужно утилизировать. Теперь смогу заплатить своим работникам — я их отправил из-за коронавируса в неоплачиваемый отпуск», — заявил чиновник в ответ на немой вопрос удивленного приемщика.

Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

Получив наличными около 37 тысяч гривен (примерно 120 тысяч рублей), указанный руководитель со товарищи уехал восвояси. Немногим позднее вызванные бдительными сотрудниками базы эксперты пришли к выводу, что «подлежащая утилизации «ржавчина» является фрагментом башни, созданной на основе чертежей проекта архитектора и изобретателя Владимира Шухова.

«Даже если часть единой ассамблеи пошла, что называется, «под нож», ее историческая ценность утрачена навсегда, — сказал в комментарии ФАН культуролог Алексей Сатунь. — На Украине подобных конструкций осталось не более пяти-шести. Из полученных денег тот же руководитель выделит средства максимум пятерым работникам, а Шуховская башня будет изуродована навсегда».

Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

В соседней, Сумской области сотрудники предприятия, также отправленные по причине карантина в связи с пандемией COVID-19 в неоплачиваемые отпуска, решили не ждать милости от своего начальства. Так, в пункт приема металлолома группа граждан сдала части двигателя для вертолета Ми-8, а также лопасти винта, сделанного из цельного металла.

«Мы просто хотели получить свои деньги. Все равно эта техника на нашем предприятии рано или поздно покрылась бы коррозией», — грамотно и вполне резонно резюмировали «отпускники», впоследствии задержанные полицией.

Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

Любопытно, что сами сотрудники украинских пунктов приема черных и цветных металлов своих соотечественников, сбывающих «железо» практически за бесценок, не только не осуждают, но и оправдывают перед теми же правоохранителями.

«Из-за болезни (речь идет о пандемии COVID-19. — Прим. ФАН) у людей закончились деньги, им нечем кормить детей, — заявляет «менеджер» пункта приема, расположенного на окраине Киева, Владимир. — Скоро у них закончатся алюминиевые кастрюли и сковородки, и тогда лично я под свою ответственность буду принимать даже крышки канализационных люков».

Украинцы сдают на металлолом запчасти для боевых вертолетов и фрагменты Шуховских башен

Впрочем, порыв Владимира тут же был нивелирован представителями региональной следственной комиссии, проводившей рейд на вверенном ему объекте. Мужчине напомнили, что за упомянутые «крышки» пункту приема грозит закрытие, а его руководителю — тюремное заключение. Помимо прочего, правоохранители привели случай с приемщиками одной из баз, которые оформили как «лом» два списанных пассажирских железнодорожных вагона, находившихся в хорошем состоянии.

«Сейчас трудно сказать, когда на Украине будет хотя бы частично отменен карантин в связи с COVID-19, — отметила в беседе с корреспондентом ФАН общественный активист Марина Васильева. — Украинская казна пуста, безработица растет уже не ежедневно, а ежечасно. На этом фоне команде президента Владимира Зеленского стоит всерьез задуматься над дальнейшей судьбой сотен тысяч украинцев, в буквальном смысле этого слова оставшихся нищими. В противном случае в результате новых «майданов» и прочих бунтов «в утиль» может быть отправлена действующая власть».

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