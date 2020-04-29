Врач объяснил, как дезинфицирующие средства могут помочь коронавирусу поражать легкие

Москва, 29 апреля. Бессимптомная атипичная пневмония может возникать из-за дезинфицирующих средств. Свою теорию возникновения болезни озвучил петербургский врач Николай Косенков.

Ранее главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что медикам еще не приходилось сталкиваться с атипичной пневмонией, которая распространяется сегодня. Заболевание способно в разной степени поражать легкие, однако пациенты не чувствуют симптомов. Авдеев считает, что медицина столкнулась с новой формой пневмонии.

«У пациентов может не быть одышки, кашля и температуры. При этом компьютерная томография укажет на пневмонию», — говорят врачи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с начала апреля число пациентов с бессимптомным коронавирусом выросло и достигло порядка 45%.

«Это говорит о нашем высоком проактивном действии, работе в очагах с тем, чтобы найти каждого, кто еще не имеет симптомов, но имеет вирус», — рассказала Попова.

Профессор Николай Косенков считает, что причиной подобного явления может быть полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), который применяют в качестве дезинфицирующего средства, передают «Народные новости».

«Его действие основано на сильном электрическом положительном заряде в широком диапазоне кислотности. Молекулы ПГМГ нарушают целостность мембраны клеток организма, что приводит к выходу из клетки около 40% содержащегося в ней калия», — сообщил Косенков.

Попав в легкие, данное вещество поражает бронхи и альвеолы, что влечет за собой воспаление и фиброз легких.

«ПГМГ стал причиной тяжелых заболеваний легких и смертей в Южной Корее, связанных с его использованием в увлажнителях воздуха. Директивой Комитета Европейской комиссии ПГМГ-ГХ полностью изъят из списка биоцидов разрешенных к обороту на рынке стран ЕС, в том числе как действующее вещество при изготовлении дезинфицирующих средств», — заявил доктор.

Врач предположил, что причина возникающих осложнений может скрываться именно в этом веществе. Он добавил, что в России сегодня используют содержащие ПГМГ дезинфицирующие средства.