Рябцева заявила, что делала замечания Венедиктову по поводу харассмента

Москва, 29 апреля. Бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева прокомментировала скандал с домогательством, в котором обвиняют ее бывшего начальника.

Она заявила, что не раз делала боссу замечания, предупреждая его, что такие действия могут иметь для него серьезные последствия.

«Я уверена, что рассказ о приставаниях — правда. Мне об этом рассказывала сама Анна Ведута еще тогда, когда это произошло. Я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты. Я предупреждала, что ему все это выйдет боком», — рассказала Рябцева газете «Взгляд».

Она добавила, что Ведута стала не первой девушкой, которые подверглись харассменту со стороны главного редактора «Эха», однако не все из них предпочитают публично заявлять об этом.

Ранее бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута пожаловалась на Алексея Венедиктова, обвинив его в домогательствах. По словам девушки, редактор трогал ее во время поездки в машине, предлагал поехать к нему и пытался поцеловать свою спутницу, а после предпринимал попытки попасть к ней домой.

Сам Венедиктов все обвинения отрицает, утверждая, что «не переходил с Ведутой никаких границ». Он признал, что, возможно, отвозил девушку на служебной машине и, возможно, сидел с ней на заднем сиденье, но при этом точно ни до кого не домогался. Отметим, что в то время Ведута встречалась с главным редактором сайта «Эхо Москвы» Андреем Ходорченковым.