Триполи, 29 апреля. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж выдает боевикам дипломатические статусы и отправляет в Европу, способствуя пропаганде радикального исламизма в балканских странах.

Один из полевых командиров бандформирования «Силы защиты Триполи», который всего неделю назад участвовал в обстреле жилых кварталов и атаке ПНС на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в Айн-Заре, приступил к работе в посольстве Ливии в Хорватии. Новоиспеченным «дипломатом» оказался Аюб Бурас. В Европе он открыл банковский счет и внес на депозит семь тысяч долларов.

#GNA militia leader Ayoub Bouras started his new job as a diplomat in the Libyan embassy in #Croatia.

He opened a bank account and deposited $7,000 and his name is included in the list of the diplomats.

This is the #GNA international criminals with diplomatic passport.#Libya pic.twitter.com/SYyPr6drpz