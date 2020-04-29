ПНС Ливии выдает боевикам дипломатические мандаты для пропаганды радикального исламизма в Европе

Триполи, 29 апреля. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж выдает боевикам дипломатические статусы и отправляет в Европу, способствуя пропаганде радикального исламизма в балканских странах.

Один из полевых командиров бандформирования «Силы защиты Триполи», который всего неделю назад участвовал в обстреле жилых кварталов и атаке ПНС на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в Айн-Заре, приступил к работе в посольстве Ливии в Хорватии. Новоиспеченным «дипломатом» оказался Аюб Бурас. В Европе он открыл банковский счет и внес на депозит семь тысяч долларов.

#GNA militia leader Ayoub Bouras started his new job as a diplomat in the Libyan embassy in #Croatia.

He opened a bank account and deposited $7,000 and his name is included in the list of the diplomats.

This is the #GNA international criminals with diplomatic passport.#Libya pic.twitter.com/SYyPr6drpz — M.LNA (@LNA2019M) April 29, 2020

Силовые структуры «правительства» Сарраджа, в том числе и «министерство внутренних дел», представляют собой альянс радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи. В рядах этих бандформирований состоят преступники, рэкетиры, джихадисты, а также выходцы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ). «Силы защиты Триполи» входят в структуру «МВД» ПНС.

По сути, это коалиция, объединяющая в себе множество разрозненных вооруженных формирований радикального толка. Номинально все они подконтрольны «министру внутренних дел» ПНС Фатхи Башаге, которого ООН обвиняет в нарушении прав человека, союзничестве с исламистским объединением «Фаджр», применении средневековых пыток к заключенным и убийствах.

В составе «Сил защиты Триполи» числится группировка RADA, известная похищением российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже практически год незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига». Пользователь Twitter утверждает, что наделенный дипломатическим мандатом Аюб Бурас принимал участие в боевых действиях RADA и даже числится в ее руководящем составе.

#RADAA militia leaders:

Lazhar Afnan

Ayoub Bouras

Ayoub Sheikh

They acquire ammunition&weapons, store them&do not use them to combat in #AinZara front

Seems they have another goal

Their religious trend is loyal to Haftar, this will seriously harm the fight operations in the front — H.A (@HA_REPORTER) April 21, 2020

По словам источника, который представляется независимым ливийским журналистом, Бурас еще неделю назад, 21 апреля, закупал оружие для боевиков RADA в Айн-Заре. Однако во время наступления на позиции ЛНА и обстрелов жилых кварталов новое снаряжение не применили. Активист предполагает, что военную технику приберегли для других целей.

Учитывая приведенные выше сведения, удивительно, как Европейский союз и правительство Хорватии допустило, что вчерашний боевик получил дипломатический статус. Еще любопытнее, почему ЕС не препятствует перемещению джихадистов, подвергая тем самым опасности жизни людей и пособничая распространению пропаганды радикального исламизма в балканских странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.