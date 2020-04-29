ПНС Ливии выдает боевикам дипломатические мандаты для пропаганды радикального исламизма в Европе

Триполи, 29 апреля. Премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж выдает боевикам дипломатические статусы и отправляет в Европу, способствуя пропаганде радикального исламизма в балканских странах.
Один из полевых командиров бандформирования «Силы защиты Триполи», который всего неделю назад участвовал в обстреле жилых кварталов и атаке ПНС на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в Айн-Заре, приступил к работе в посольстве Ливии в Хорватии. Новоиспеченным «дипломатом» оказался Аюб Бурас. В Европе он открыл банковский счет и внес на депозит семь тысяч долларов.
#GNA militia leader Ayoub Bouras started his new job as a diplomat in the Libyan embassy in #Croatia.— M.LNA (@LNA2019M) April 29, 2020
He opened a bank account and deposited $7,000 and his name is included in the list of the diplomats.
This is the #GNA international criminals with diplomatic passport.#Libya pic.twitter.com/SYyPr6drpz
Силовые структуры «правительства» Сарраджа, в том числе и «министерство внутренних дел», представляют собой альянс радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи. В рядах этих бандформирований состоят преступники, рэкетиры, джихадисты, а также выходцы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ). «Силы защиты Триполи» входят в структуру «МВД» ПНС.
По сути, это коалиция, объединяющая в себе множество разрозненных вооруженных формирований радикального толка. Номинально все они подконтрольны «министру внутренних дел» ПНС Фатхи Башаге, которого ООН обвиняет в нарушении прав человека, союзничестве с исламистским объединением «Фаджр», применении средневековых пыток к заключенным и убийствах.
В составе «Сил защиты Триполи» числится группировка RADA, известная похищением российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже практически год незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига». Пользователь Twitter утверждает, что наделенный дипломатическим мандатом Аюб Бурас принимал участие в боевых действиях RADA и даже числится в ее руководящем составе.
#RADAA militia leaders:— H.A (@HA_REPORTER) April 21, 2020
Lazhar Afnan
Ayoub Bouras
Ayoub Sheikh
They acquire ammunition&weapons, store them&do not use them to combat in #AinZara front
Seems they have another goal
Their religious trend is loyal to Haftar, this will seriously harm the fight operations in the front
По словам источника, который представляется независимым ливийским журналистом, Бурас еще неделю назад, 21 апреля, закупал оружие для боевиков RADA в Айн-Заре. Однако во время наступления на позиции ЛНА и обстрелов жилых кварталов новое снаряжение не применили. Активист предполагает, что военную технику приберегли для других целей.
Учитывая приведенные выше сведения, удивительно, как Европейский союз и правительство Хорватии допустило, что вчерашний боевик получил дипломатический статус. Еще любопытнее, почему ЕС не препятствует перемещению джихадистов, подвергая тем самым опасности жизни людей и пособничая распространению пропаганды радикального исламизма в балканских странах.
1 Организация запрещена на территории РФ.