Киев, 29 апреля. На Украине учитель истории Элла Сытник провела онлайн-урок с кастрюлей на голове. Такой прием показался преподавателю максимально подходящим для рассказа пятиклассникам о событиях «Майдана». Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Министерства образования Украины.

Темой урока Сытник назвала «революцию достоинства». По словам учителя, Евромайдан стал местом и символом акции протеста против «ошибочной политики власти». Тут же она подчеркнула, что протесты в Киеве были законными, потому что народ имеет право на восстание.

По словам учителя, 30 ноября 2013 года сотрудники спецподразделения «Беркут» разогнали «студентов», хотя данная информация не соответствует реальным событиям. Затем она поведала о «диктаторских законах», которые приняли украинские власти, а также продемонстрировала реакцию участников протеста, надев на голову кастрюлю.

Затем Сытник много поведала о «российской агрессии», но ни слова не рассказала об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса, ни об убитых сотрудниках правоохранительных органов в Киеве. Желание жителей Крыма воссоединиться с Российской Федерацией она назвала «фейком», что, как известно, не так.

В 2014 года крымчане провели всеобщий референдум, по итогам которого приняли решение о выходе из состава Украины. Киев не признает волеизъявление народа и вот уже шесть лет продолжает гнуть свою линию. В заключении урока Сытник заявила школьникам, что «война с агрессором» длится до сих пор, но армия Украины растет и крепнет.

Стоит напомнить, что Россия не является участницей конфликта на Украине, и Москва неоднократно заявляла об этом. Гражданская война в Донбассе началась после госпереворота в стране. Киев начал проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию, затем она была переименована в операцию объединенных сил, но суть ее не изменилась. ВСУ продолжали нарушать режим прекращения огня, обстреливая поселки, села и деревни народных республик.