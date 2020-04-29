Названа главная ошибка при дезинфекции дома

Москва, 29 апреля. Многие люди стали внимательнее относиться к вопросам дезинфекции с приходом коронавируса, однако не все знают, как правильно обрабатывать поверхности.

Специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмерс назвал главную ошибку всех людей, которые пытаются убить инфекцию в своем доме. Многие воспринимают понятие «влажная уборка» и «дезинфекция» как синонимы, однако это не так.

Чтобы обеззаразить дом, нужно сперва пройтись по поверхностям мыльной тряпкой, а уже потом наносить дезинфицирующее средство — именно в таком порядке. Дело в том, что скопление бактерий образует биопленку, которая препятствует проникновению дезинфицирующих средств. Поэтому сперва необходимо ее убрать, а уже потом обрабатывать поверхность.

«Сначала необходимо удалить слой микробов, с чем хорошо справится обычное мыло, а затем химическое вещество сможет эффективно уничтожить любые оставшиеся вирусы или бактерии», — пояснил Чалмерс.

Чтобы добиться лучшего эффекта, тряпку следует сложить в четыре слоя и переворачивать при переходе на другую поверхность. После каждого применения ее следует прополоскать. Также допускается использование одноразовых бумажных полотенец. После нанесения дезинфицирующего средства необходимо подождать 10 минут, чтобы оно подействовало.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.