Попова назвала условия быстрого возвращения россиян к обычной жизни

Москва, 29 апреля. Строгое соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам быстро вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что за два инкубационных периода в России существенно снизился рост заболеваемости опасной коронавирусной инфекцией, однако снимать ограничительные меры пока нельзя. Попова убеждена, что режим обязательной самоизоляции должен быть продлен на период майских праздников.

Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, что при бессимптомном течении коронавирусной инфекции никакая терапия не требуется, однако людям обязательно нужно соблюдать карантинные меры.

«При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — заявили медики.

Напомним, что за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начала пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99 399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10 286.