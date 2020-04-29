Доктор Блохин описал воспалительный синдром у детей с COVID-19

Жар, ухудшение общего состояния и интоксикация являются основными проявлениями воспалительного синдрома у детей с COVID-19. Об этом рассказал заслуженный врач России, заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ имени Пирогова Борис Блохин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее СМИ сообщили, что врачи разных стран мира стали фиксировать проявления редкого воспалительного синдрома у детей. Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании предупредили врачей Королевства о росте случаев госпитализации детей в реанимацию. По словам специалистов, у пациентов диагностируют мультивоспалительное состояние. Кроме того, во Франции сообщили о 15 детях в Париже с одинаковыми симптомами: высокая температура, проблемы с пищеварением и общий сосудистый воспалительный синдром. Медики предполагают, что это состояние может быть связано с коронавирусной инфекцией.

Профессор, доктор медицинских наук Борис Блохин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил: этот воспалительный синдром — не редкость у пациентов с COVID-19.

«Этот синдром сейчас присутствует при этом состоянии: и жар, и ухудшение состояния общего, и интоксикация. Поэтому мы этот синдром не называем редким», — сказал педиатр в комментарии ФАН.

Сказать, что российские специалисты не замечают каких-то определенных особенностей течения заболевания у детей, которые фиксируют врачи в Англии, нельзя. Однако некоторые формы проявления COVID-19, описанные зарубежными специалистами, пока не встречались в РФ.

«Там, [в Англии], пишут, что много детей находится в реанимации на аппаратах ИВЛ, имеется синдром токсического шока типа синдрома Кавасаки. Это то, что они заметили. Но, честно говоря, у нас таких случаев не было. Поэтому это требует дополнительного изучения», — сказал Борис Блохин.

При этом уже можно говорить, как заболевание может проявиться у детей. Педиатр рассказал, на какие признаки в состоянии маленьких пациентов врачи обращают внимание в первую очередь.

«Я считаю, что кашель, одышка, повышение температуры — это и есть то, с чем мы начинаем сталкиваться в первую очередь у детей», — сказал врач.

По последним данным из методических рекомендаций Минздрава, дети болеют коронавирусной инфекцией реже взрослых и с менее выраженной клинической симптоматикой. Несмотря на то, что заболевание у них протекает легче, случаи тяжелого течения не исключены. В России дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19.

«В основном, это легкое, среднетяжелое течение. Часто — бессимптомные пациенты. Критические формы, тяжелые, с кашлем и лихорадкой, с сатурацией кислорода меньше 92%, с изменением на рентгенограмме — их достаточно мало. И возможности развития дистресс-синдрома — мы этого не видим», — сказал Борис Блохин.

Врач добавил, что некоторых детей с COVID-19 в состоянии легкой и средней тяжести врачи могут наблюдать на дому.