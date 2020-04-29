В Госдуме прокомментировали разрешение Минфина инвестировать средства ФНБ в китайский юань

Кабмин России разрешил инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юани и китайские гособлигации. Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый зампредседателя комиссии ГД по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев напоминает, что не надо путать разрешение с обязательством.

«У меня есть некая тревога по поводу этой инициативы, — прокомментировал свою позицию Федеральному агентству новостей Гутенев. — Есть инициативы с практическим и с идеологическим подтекстом. Так вот, с точки зрения идеологического подтекста абсолютно правильно, что правительство внесло Китай в перечень государств, в долговые обязательства которых можно вкладывать средства Фонда национального благосостояния. Но ключевое слово здесь — «можно». Однако меня тревожит утверждение Минфина о том, что добавление юаня в валютную структуру фонда способно оказать стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами. При этом проводятся параллели с активным использованием юаней в прошлый период. Я же анализировал представленный в прошлом году доклад Счетной палаты касательно работы ЦБ, где были показаны серьезные убытки, которые сформировались, с одной стороны, за счет затрат на санацию банков, порой превышающую ранее данные оценки в необходимых средствах, с другой — из-за потерь на кросс-курсах, которые ЦБ понес за счет возмещений в более широкой валютной корзине».

По мнению парламентария, проводимая США по отношению к КНР политика сдерживания, которая заключается в введении целого ряда таможенных пошлин на китайские товары, еще ранее вызвала вполне естественное желание сохранить конкурентоспособность китайской продукции на американском рынке за счет снижения стоимости в долларах. Это достигается благодаря ослаблению юаня, в связи с чем, в общем-то, российский Центробанк и понес потери.

«Исходя из тех политических реалий, в которых США пытаются предъявить Китаю некие счета за якобы замалчивание информации по поводу коронавируса, я предполагаю, что для сохранения своего промышленного потенциала и экспортных возможностей КНР и дальше может использовать механизм ослабления юаня как один из основных инструментов борьбы за присутствие на мировых рынках, что окажется невыгодным для размещения средств ФНБ», — заявил Гутенев.

Тем не менее депутат уверен, что Минфин достаточно опытен и прагматичен, чтобы принимать тактически верные решения, не забывая о разнице между словами «можно» и «нужно», и не повторять те ошибки валютной политики ЦБ, которые ранее привели к определенным потерям.