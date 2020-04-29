Доктор Зыков рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

Москва, 29 апреля. Врачи пока не могут сказать восстанавливаются ли легкие полностью после воспаления у переболевших коронавирусом пациентов. Об этом рассказал врач-пульмонолог Кирилл Зыков в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, при коронавирусе происходит активное воспаление, которое может быть, как пневмонией, так и пневмонитом. Зыков считает, что теоретически после болезни легкие могут быть поражены какими-то остаточными явлениями. Делать окончательные выводы по этому поводу можно будет лишь тогда, когда появятся данные от экспертов из тех стран, которые волна коронавируса захлестнута раньше.

Доктор выразил опасения насчет того, что болезнь может вызвать значительные фиброзные изменения.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения в мире начитывается почти три миллиона случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, свыше 204 тысяч пациентов скончались.

Всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начала пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.