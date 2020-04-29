В Калининграде прошла репетиция парада ко Дню Победы. События дня. ФАН-ТВ

Чиновников Иркутской области подозревают в лесных поджогах Сибирь борется с лесными пожарами, а Иркутская область — с чиновниками, которые, возможно, эти пожары устраивают. Сегодня жители Усть-Кутского района собственноручно задержали группу из трех человек. По словам местных жителей, все трое — работники администрации муниципалитета, которые устраивают поджоги. Задержанные эти обвинения категорически отрицают, в ситуации разбирается Следственный комитет. Напомним, президент России Владимир Путин в минувший понедельник в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах согласился с предложением ужесточить ответственность за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами, чтобы не повторялась история прошлого года. По другую сторону Байкала МЧС и военнослужащие сейчас не прекращают борьбу с огнем — сезонные пожары бушуют в Забайкалье. «В ближайшие дни пожароопасная обстановка будет осложняться. Этому способствует сухая ветреная погода, установившаяся на территории края. Чтобы не допустить трагических последствий прошлого года, я обращаюсь ко всем забайкальцам. Максимально ответственно отнеситесь к пожарной безопасности, не разжигайте костров, траву и сухую растительность. От ваших действий или бездействий зависят ваши жизни и жизни близких вам людей», — говорит Николай Басов, начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Со стороны военнослужащих Восточного округа задействованы два экипажа вертолетов Ми-8АМТШ с водосливными устройствами, более 30 военнослужащих подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники.

Цифровые пропуска в Москве будут действовать до 4 мая В Москве рассказали о том, как будет действовать пропускная система теперь после продления режима самоизоляции. По словам мэра столицы, кидаться срочно делать новые разрешения не нужно, этот вопрос уже проработан так, чтобы сделать режим максимально комфортным для москвичей. Подробности Сергей Собянин обнародовал в своем личном блоге. «Сегодня, после доработки цифровой платформы mos.ru, мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года», — сказал Собянин. Если же ездить на работу необходимо в период с 5 по 11 мая, продлить цифровой пропуск можно в любой день до 4 мая. Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок останется прежним. А жителям Петербурга восстановят неиспользованные во время пандемии проездные. Как сообщает пресс-служба Смольного, билеты снова будут действовать, как только в городе снимут все ограничительные меры. Причем сейчас правительство Северной столицы рассматривает такой расклад не только по льготным и бесплатным билетам, рассчитывать на восстановление проездных смогут и люди, купившие их, но не использовавшие из-за самоизоляции, то есть примерно 30 тысяч жителей города.