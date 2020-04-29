Су-57 получил существенное преимущество перед американским F-35

Москва, 29 апреля. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получил существенное преимущество перед американским самолетом F-35 Lightning II. Об этом сообщает газета «Военно-промышленный курьер».

В конце марта Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлен пуск ракеты истребителем Су-57. Военные эксперты отмечают, что пуск ракеты с борта истребителя сопровождается большими перегрузками.

«На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника. Как известно, на Су-57 четыре оружейных отсека — два больших находятся между двигателями, а еще два, меньшего объема, расположены в крыльях, как раз вблизи воздухозаборников», — отмечает газета.

По мнению экспертов, Су-57 оснащен новой пусковой установкой для ракет с инфракрасным блоком самонаведения. При этом в отличие от американских аналогов, новинка работает даже в условиях высоких перегрузок.