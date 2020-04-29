Любой запуск баллистической ракеты США станет основанием для ядерного удара со стороны РФ

Москва, 29 апреля. Инициатива американских военных по созданию ядерных боезарядов малой мощности может привести к ядерной войне. На эту опасность обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Речь идет о материале, который был опубликован 24 апреля на сайте Госдепартамента. В нем говорится, что в США создаются ядерные боезаряды малой мощности W76-2, которыми будут оснащены баллистические ракеты подводных лодок Trident-2.

«Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, использование W76-2 приведет к тому, что каждый запуск американской баллистической ракеты будет расцениваться как угроза и даст России основание применить ядерное оружие.

Об опасности использования ядерной боеголовки малой мощности ранее говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что это оружие серьезно увеличивает риск возникновения ядерного конфликта.

Напомним, что российские власти уже не в первый раз обвиняют США в расшатывании глобальной системы безопасности. Ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соединенные Штаты тогда обвинили Россию в том, что она якобы не соблюдает условия договора и объяснили этим свой демарш. При этом Москва все обвинения опровергла и даже обеспечила доступ к ракете, которая вызвала нарекания у американцев. В РФ уверены, что решение о выходе было принято уже давно и российская ракета не имеет к этому никакого отношения.