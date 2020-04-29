В Госдуме усомнились в нужде «Газпрома» арендовать украинские хранилища

На территории Российской Федерации достаточно газохранилищ для удовлетворении собственных нужд, и в помощи других государств на данном поприще она пока не нуждается. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал предложение главы газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона «Газпрому» арендовать украинские газгольдеры для хранения в них избыточных объемов добытого газа. Руководитель ГТС заявил, что это обойдется компании в 3–5 раз дешевле, чем в странах Евросоюза, для которых этот газ и предназначается — всего 10 долларов за тысячу кубометров газа.

«Я думаю, нам надо пойти в рассуждениях от другого: а нужны ли нам сейчас эти хранилища? Ведь газ будет закачиваться в них непосредственно перед сезоном — а сейчас они пусты. Так будет еще как минимум 2–3 месяца, а затем сперва будут заполняться хранилища на территории РФ, потом — в газгольдерах «Газпрома» в других странах, и уже только потом зайдет разговор об аренде», — считает депутат.

Таким образом, делает вывод парламентарий, вопрос хранения голубого топлива для нашей страны не так уж и горяч. Тем не менее, даже если потребность в аренде возникнет, одной только выгодной цены будет мало — в случае с Украиной понадобятся еще и гарантии сохранности российского газа. В случае дальнейшего ухудшения отношений между Киевом и Москвой может вполне получиться так, что сданный на хранение энергоресурс может быть украден нечистыми на руку украинскими бизнесменами и политиками.

«Конечно, нельзя допустить несанкционированного отъема «голубого топлива», — убежден Ананских. — А такие случаи, напомню, в истории наших отношений уже были. Так что вопросы цены и гарантий сохранности должны быть четко оговорены руководителями «Газпрома» с главой ГТС».

Собеседник ФАН отметил, что, несмотря на уменьшение потребления газа в связи с вызванным пандемией коронавируса падением промышленного производства, необходимость в хранении энергоресурса возникнет только из-за сезонных условий, когда ближе к зиме потребуется тратить больше голубого топлива.

«Это нормальная практика всегда и везде, — уверен депутат. — В холодное время года потребление увеличивается, и тогда приходится использовать не только непрерывно и в стандартных объемах приходящий по трубам газ, но и тот, что заблаговременно был запасен в хранилищах».

Парламентарий заверил, что «Газпром» обладает собственными колоссальными объемами газгольдеров — и потребности в чужих испытывать точно не будет. Предложение же Макогона Ананских связал с тем, что на Украине наблюдается значительный экономический спад — и глава ГТС, по всей видимости, просто ищет возможность хоть как-то восполнить бюджетные «дыры».