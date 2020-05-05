Ансамбль Александрова записал поздравление для героя спецпроекта ФАН ветерана Кужильного

Специально ко Дню Победы Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова записал поздравление для героя спецпроекта Федерального агентства новостей «Дед Победы» ветерана Алексея Кужильного.

С личным поздравлением к Алексею Николаевичу по просьбе ФАН обратился по видео художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк, и передал низкий поклон и благодарность за Победу от всего коллектива.

«Прошло 75 лет, но мы никогда не забудем о мужестве, отваге, стойкости, героических поступках предков во имя свободы нашей Родины. Мы гордимся подвигами героев Отечества, — сказал он. — Выражаем вам безграничную благодарность за мирное небо над головой, за мирную жизнь без ужасов войны, страха и боли».

Коллектив ансамбля Александрова посвятил герою спецпроекта ФАН знаменитую послевоенную «Песню шофера». Она очень подходит настроению, с которым Алексей Николаевич прошел всю войну с 1941 по 1945 год и вернулся домой.

«Эх, путь-дорожка фронтовая!

Не страшна нам бомбежка любая,

Помирать нам рановато —

Есть у нас еще дома дела».

Напомним, ветеран Алексей Кужильный участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1941 года и вплоть до самого ее конца. Прошел все сражения военным сапером-минером, был дважды ранен, контужен. На Параде Победы 24 июня 1945 года ему выпала честь в рядах особого батальона бросить к подножию Мавзолея фашистские знамена. После войны он поселился в Ясиноватой Донецкой области, которая в последние годы оказалась прифронтовой территорией.

За все эти 75 лет участника парада ни разу не пригласили на торжества в Москву, и Федеральное агентство новостей работает над тем, чтобы в Год памяти и славы исполнить мечту ветерана. Имя Алексея Кужильного уже известно в администрации президента, и мы надеемся, что после того, как эпидемия коронавируса в стране сойдет на нет, наш ветеран обязательно приедет в Москву по приглашению России.

Напомним, ранее Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это решение далось очень тяжело, но из-за беспрецедентной опасности другого выхода не было. Президент призвал всех россиян 9 мая поздравить ветеранов.

«Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова», — сказал Путин.

Сердечные пожелания от легендарного ансамбля Александрова в адрес Алексея Кужильного редакция Федерального агентства новостей уже передала семье ветерана — мы попросили показать ему этот видеоподарок в День Победы.

Также редакция ФАН принимает письма с пожеланиями для героя нашего спецпроекта.

Вы можете отправить письмо Почтой России или другим сервисом по адресу: «Федеральное агентство новостей», ул. Николоямская, д. 26, стр. 1А, г. Москва, 109240. Или же отправить сообщение/ссылку на видеопоздравление на наш электронный ящик msk@riafan.ru с пометкой «Деду Победы».

Ждем ваших сообщений для Алексея Кужильного.