Призывные комиссии начнут работать в России с 12 мая

Москва, 29 апреля. Призывные комиссии в субъектах и муниципальных образованиях РФ начнут работать с 12 мая, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства.

«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая», — сказал глава Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что для сохранения здоровья призывников в военкоматах подготовлены медицинские маски, тесты на коронавирус, дезинфицирующие средства, указал «Мир 24». По прибытии в воинскую часть новобранцы пройдут двухнедельный карантин, указал министр. По его словам, служить в войсках первые призывники поедут с 20 мая, сообщил «Царьград».

Шойгу добавил, что в военкоматах действует усиленный дезинфекционный режим: на входе проводится барьерный контроль, все сотрудники обеспечены средствами защиты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в ряды Вооруженных сил РФ. На военную службу будут призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. В соответствии с указом главы государства весенний призыв в этом году начался 1 апреля и продлится до 15 июля.