Шесть новых военных медцентров будут введены в эксплуатацию 30 апреля

Москва, 29 апреля. Минобороны РФ 30 апреля откроет шесть новых медицинских центров, строительство которых ведется по поручению президента России. Об этом на коллегии ведомства сообщил его глава Сергей Шойгу.

По его словам, всего на данный момент военнослужащие строят 16 многофункциональных центров в разных регионах страны.

«Два из них — в Нижнем Новгороде и Одинцове — уже сданы. Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая — оставшиеся», — рассказал Шойгу.

Российские военные готовы развернуть для лечения инфицированных семь мобильных госпиталей, рассчитанных на 700 мест, а также выделить 86 медицинских бригад для борьбы с COVID-19.

«На госпитальном судне «Иртыш» развернуто 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали министерства обороны России на Дальнем Востоке для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — отметил глава Минобороны.

Всего в военных госпиталях уже готовы принять почти семь тысяч больных. Кроме того, для изоляции военнослужащих, имевших контакты с зараженными, оборудованы 182 обсервационных центра, способных вместить 30 тысяч пациентов.

Диагностику пневмонии нового типа среди военнослужащих ведут 23 специализированные лаборатории, которые смогут проводить до 11,5 тысячи исследований в сутки.

На данный момент в ВС РФ выявлено 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 1041 человека инфекция обнаружена в вузах Минобороны, также заражены 277 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений, 259 человек из числа гражданского персонала.