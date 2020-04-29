Минобороны РФ закупит 300 аппаратов ИВЛ для военных госпиталей

Москва, 29 апреля. Госпитали Минобороны России до 15 мая получат 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил заместитель ведомства Тимур Иванов.

«В соответствии с вашим решением от 22 апреля 2020 года в указанные госпитали осуществляется закупка дополнительно 300 аппаратов ИВЛ на общую сумму 450 млн рублей, и в срок до 15 мая данное оборудование будет поставлено», — сообщил Иванов в ходе коллегии Минобороны РФ.

Он также добавил, что девять военных госпиталей Московского территориального гарнизона полностью готовы к приему военнослужащих, в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции. По словам Иванова, в девяти госпиталях подготовлены 1845 специализированных мест.

«70% из них оснащены системой обеспечения кислородом, развернуто 170 реанимационных мест и необходимое медицинское оборудование», — добавил заместитель министра.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло более 217 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 975 человек скончались. Более 10 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.