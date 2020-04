Африка: в Кении частично снимают ограничения, Эфиопия просит деньги и аппараты ИВЛ

Рыбарь на площадке, предоставленной Федеральным агентством новостей, рассказывает о том, какие события произошли в странах Африканского рога за минувшую неделю.

Сомали

В городе Барава провинции Нижнее Шабелле совершена атака на местный аэропорт, где базируется угандийский контингент из состава АМИСОМ. Военные заявляют о предотвращении атаки и уничтожении двух смертников на заминированных автомобилях, а местные источники утверждают, что один из них прорвался через посты и осуществил подрыв, повредив часть аэродромной инфраструктуры. О потерях среди нападавших и военнослужащих не сообщается.

#UPDATE: Ugandan military says its forces in #Somalia foiled suicide bomb attacks in #Barawe town while destroying 2 VBIEDs to attack #Barawe airport earlier this morning. https://t.co/qWxZ3y4uer #Somalia pic.twitter.com/2j4SQsqiVp — Live From Somalia (@Tuuryare_Africa) April 24, 2020

25 апреля в Могадишо произошли столкновения граждан с полицией. Причиной стало убийство полицией двух нарушителей карантина, в том числе, беременной женщины. Местные жители перекрыли улицы и жгли покрышки.

BREAKING: Protest erupts in #Mogadishu after a young man was shot dead by #police officer for allegedly defying #Coronavirus curfew order near Jubba junction in north of the #Somalia capital. pic.twitter.com/EEBIulGl21 — Morad News (@MoradNews) April 24, 2020

26 апреля в Могадишо был обстрелян район Халане, являющийся местной «зеленой зоной». В нем расположены представительство ООН и штаб миссии АМИСОМ, а также находятся посольства и дома дипломатических работников некоторых стран. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Аш-Шабаб».

Африканское командование вооруженных сил США признало гибель двоих мирных жителей в ходе авиаудара, нанесенного 23 февраля в провинции Средняя Джубба.

NEWS: Civilian Casualty Assessment Report (1 of 2)

-----

“Regrettably 2 civilians were killed and 3 others injured in a Feb. 2019 airstrike. We have the highest respect for our Somali friends and we are deeply sorry this occurred.” - Gen. Townsend

Report: https://t.co/VMjyfj8UQH pic.twitter.com/TCpgCZRwdd — US AFRICOM (@USAfricaCommand) April 27, 2020

Местные СМИ и правозащитные организации регулярно обвиняют США в гибели мирных жителей, что заставило американское командование выпускать специальный ежеквартальный отчет, посвященный этому вопросу.

Источники сообщают о вспышке COVID-19 в стране и массовые захоронения умерших.

Death toll from #Coronavirus in #Somalia rises day by day, graveyards are so busy, One of the diggers say everyday comes to as more than 30 people, most of them killed by #Covid_19. govt registered 18 deaths so far but the real number is high according to the sources. pic.twitter.com/MsGfOABHK4 — Mogadishu Update (@Magdashi3) April 26, 2020

Несмотря на то, что официально в Сомали зарегистрировано менее 500 случаев и 26 смертей, неоднократно озвученные проблемы с отсутствием тест-систем и печальным состоянием системы здравоохранения позволяют говорить, что официальная статистика не соответствует реальным данным.

Кения

Президент Ухуру Кениата объявил о постепенном снятии ограничений для бизнеса в стране. Будут открыты рестораны при условии полного тестирования персонала на коронавирус и ограничении количества посетителей до 4 человек на 10 квадратных метров. При этом время работы ресторанов ограничено c 5 до 16 часов (в стране действует комендантский час с 19:00), а бары по-прежнему остаются закрытыми.

Джибути

На американской базе в Джибути введено чрезвычайное положение из-за распространения в стране коронавируса, аналогичные меры приняты на китайской базе. В Джибути на 28 апреля зарегистрировано 1035 случаев заражения и 2 смертельных исхода.

DJIBOUTI: Combined Joint Task Force-HoA declares public health emergency for Djibouti Base Cluster

-----

“This preventive measure factors in our mission responsibilities & the health of our force & Djiboutian partners,” said Turello. “We are doing our part to contain the virus.” https://t.co/yFtAkRJxGX — US AFRICOM (@USAfricaCommand) April 24, 2020

Несмотря на очень небольшие размеры, в Джибути находятся военные базы сразу нескольких государств, в том числе США, Китая, Франции, Италии и Японии. Причина – выгодное географическое положение, позволяющее контролировать Баб-эль-Мандебский пролив.

Эфиопия

ВОЗ заявила о вспышке желтой лихорадки в сельских районах на юге страны. Помимо традиционных проблем, связанных с относительно высокими показателями летальных исходов вследствие заболевания, ситуация осложняется коронавирусной инфекцией. С одной стороны, на борьбу с COVID-19 брошены все силы системы здравоохранения в стране, с другой — карантинные меры препятствуют поставкам препаратов и антимоскитных сеток.

Ранее ВОЗ уже заявляла, что вспышки других различных заболеваний (Эбола, малярия и т.д.) могут убить в Африке гораздо больше людей, чем коронавирус.

Премьер-министр Абий Ахмед Али в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом договорился о поставке в Эфиопию аппаратов ИВЛ из США. Ранее он уже просил 150 миллиардов долларов у стран G-20 на борьбу с экономическими последствиями от пандемии коронавируса.