Бей неверных, спасай мусульман: Турецкий журналист объяснил, зачем турки воюют в Сирии и Ливии

В Анкаре коронавирус не считают достаточной угрозой для того, чтобы прекратить военные авантюры на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом если к Сирии все более-менее привыкли (хотя проблема сирийских беженцев в Турции по-прежнему стоит крайне остро), то операция в Ливии у многих вызывает недоумение.

Так, недавно оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) в лице ее депутата Унала Чевикоза выкатила министру обороны Хулуси Акару целый список вопросов. Мол, из каких статей бюджета турецкие власти оплачивают ливийскую кампанию, и кто конкретно в ней задействован. Был ли обнаружен у военнослужащих коронавирус, и что предпринимается для предотвращения эпидемии среди личного состава.

Ответов как не было, так и нет

Ну сами подумайте, если бы в Анкаре решили честно рассказать, за что погибают турецкие солдаты, пришлось бы поведать их родственникам «захватывающую» историю об имперских амбициях Эрдогана. Не исключено, что после таких откровений события 2016 года показались бы народными гуляниями. Поэтому турецким гражданам традиционно предложили две пилюли: болеутоляющее — национализм/неоосманизм и жаропонижающее — религиозный фанатизм.

Что касается первого, то ранее я разбирал статью турецкого историка Закарии Куршуна, в которой он напомнил, как османы защищали ливийцев сначала от испанцев, потом от итальянцев. И как дорожил отношениями с Турцией полковник Муаммар Каддафи. Вот только непонятно, каким образом все это объясняет действия нынешнего турецкого руководства.

Долой крестоносцев и шиитов

Ну и в качестве «жаропонижающего» — 27 апреля журналист газеты Yeni Akit Вехби Кара призвал турок молиться Аллаху за Ливию и Сирию. Мол, будущее этих стран тесно связано с мусульманским миром, поэтому Анкара обязана оказывать этим государствам в том числе и военную поддержку.

«Если в Ливии и Сирии победят враги ислама, крови и слезам не будет конца. С другой стороны, если силы под руководством диктаторов Хафтара и Асада — рабов шиитов и крестоносцев (имеет в виду христиан. — Прим. ФАН) — будут побеждены, мусульмане заживут в мире и спокойствии, как это было в период османского правления на протяжении долгих веков», — заявил сотрудник турецкого СМИ.

Согласитесь, мало чем отличается от выступления любого из лидеров какой-нибудь террористической группировки. Взять того же экс-главаря ИГИЛ1 (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади: «О, Солдаты Халифата, стойте до последнего за ислам и мусульман. Продолжайте свои благословенные операции. Не позволяйте крестоносцам наслаждаться жизнью, пока ваших братьев обстреливают и убивают». Что скажете?

России и Западу — бой

Далее Кара пишет, что режим прекращения огня в сирийском Идлибе позволил туркам сосредоточиться на Ливии. «Ни Россия, ни Запад не будут иметь никакого влияния на регион», — прогнозирует журналист. После чего описывает будущий план так называемого Правительства национального согласия (ПНС), согласно которому будет организована осада города Тархуна через 7 важных фронтов на севере, востоке, западе и юго-западе города (каждому фронту в статье журналиста издания Yeni Akit уделено по абзацу).

При этом осада планируется в форме полумесяца — на юге территория останется открытой для того, чтобы ополченцы Халифы Хафтара бежали в город Бени-Валид. ПНС Ливии, как пишет Кара, оставит командующему ливийской армией два «плохих» варианта: либо отступить от Триполи и спасать Тархуну, либо держаться на своих южных позициях у ливийской столицы, но оставить Тархуну.

Итого

Турецкая пропаганда планомерно, хоть и коряво, продолжает информационную кампанию по оправданию внешнеполитического курса президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом ни в одной статье или официальном выступлении так и не была раскрыта суть ливийской авантюры. В чем национальный интерес Турции? Зачем все это турецкому народу? Увы, в ответ лишь истерики, общие фразы и пошлые штампы.

1 Организация запрещена на территории РФ.