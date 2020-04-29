В Госдуме считают, что позитивные новости должны занять достойное место в повестке

Москва, 29 апреля. Позитивные новости должны занимать достойное место в медийной повестке, даже несмотря на непростую ситуацию в стране. Такую точку зрения озвучил депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», посвященном хорошим новостям о России.

По словам парламентария, СМИ не следует молчать об имеющихся проблемах, но пользователи должны иметь возможность потреблять и позитивный контент.

«Ни в коем случае нельзя замалчивать проблемы, но позитивные новости должны занимать достойное место в повестке», — подчеркнул Швыткин.

Депутат Госдумы добавил, что в Красноярском крае достаточно полноценно проводится информационное сопровождение, поэтому для него не составило труда найти позитивные новости в региональных СМИ.

В качестве положительного примера она отметил то, что в крае наметились улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Кроме того, он считает, что Универсиада, прошедшая в Красноярске в прошлом году, показала способность российских регионов проводить крупнейшие спортивные мероприятия на мировом уровне.

Также парламентарий объяснил, почему абсолютное большинство сообщений западных СМИ о России содержат негатив.