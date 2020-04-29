Победительница конкурса ФАН рассказала, почему СМИ чаще публикуют негативные новости

Санкт-Петербург, 29 апреля. Победительница конкурса Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» Наталья Сойнова из Красноярского края рассказала о проблемах подачи информации в современном мире.

По ее словам, большинство СМИ ориентируются на негативные новости, поскольку их проще писать и на них всегда есть спрос.

«Негатив – общая тенденция, во всех регионах. Делать позитивные новости достаточно сложно – не так много СМИ в Красноярске, плюс востребованность в негативе. Рассказываю о конкурсе своим коллегам, одна уже победила в малом конкурсе. Она была очень рада, гонорар хочет направить на развитие пресс-центра православного храма которым руководит», — рассказала Сойнова, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Отметим, что журналистка победила в конкурсе, написав материал о фонде «Счастливые дети». В настоящее время она находится в декретном отпуске, но продолжает сотрудничество с фондом в качестве журналиста-волонтера.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей запустило конкурс «Хорошие новости России». Он проводится в целях поддержки журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости об РФ. Главная задача конкурса — поддержать талантливых творческих авторов.

