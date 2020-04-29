Академик Покровский прокомментировал данные по коронавирусу, которые потрясли Симоньян

Известный вирусолог, академик Вадим Покровский объяснил результаты обследования на антитела к коронавирусу среди сотрудников телеканала RT, которые приводит Маргарита Симоньян.

Ранее Симоньян, как она выразилась, «очень осторожно, со множеством оговорок», сообщила в своем Telegram-канале результаты обследования сотрудников RT, которые ее потрясли. Симоньян рассказала, что на руководимом ею телеканале впервые в России (не среди медиков и военных) было проведено массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

«Мы надеялись, что такое тестирование позволит нам выявить переболевших и имеющих иммунитет. И именно эти люди будут работать, пока мы изолируем тех, кто не болел, — пишет руководитель RT. — Результат нас потряс. Из 162-х человек — переболевших и имеющих иммунитет — НИ ОДНОГО. Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов».

Симоньян подсчитала, что речь идет о десяти процентах сотрудников. В связи с этим у нее возник ряд вопросов, поскольку ей кажется, что примерно такие показатели могут быть в любой выборке, среди которой будет проведено обследование.

«Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом — значит ли это, что мы у подножия страшной горы? Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от «короны» сильно ниже, чем принято думать?» — спрашивает она.

Эти вопросы Федеральное агентство новостей адресовало академику РАН, одному из ведущих российских вирусологов, специалисту по ВИЧ Вадиму Покровскому.

«Они как раз не у «подножия страшной горы», а где-то на спуске, поскольку наличие антител показывают, что человек уже переболел, — прокомментировал академик данные, которые привела Симоньян. — А если у обследованных есть положительная реакция на гены вируса или, как сейчас говорят, на вирус, — это значит, что пока еще имеет место носительство. Но, поскольку у них нет симптомов, то есть они не больны, а антитела появляются на вторую неделю после заражения, наиболее вероятно, что люди, у которых выявлены антитела, уже переболели. Так что, скорее всего, этой инфекции у них уже нет».

В то же время Покровский призывает оценивать приведенные данные с осторожностью.

«Есть два аспекта, почему я бы пока не стал интерпретировать эти данные, как имеющие большую достоверность, — отмечает он. — Эти тесты на определение антител пока еще не очень совершенны, даже сами их авторы говорят, что у них разброс 92%—98%. Значит, в 10% случаев у теста могут быть ложные реакции. Может быть, у всех, у кого выявлены антитела, — это всего лишь ложная реакция? Думаю, пока делать окончательные выводы преждевременно. Но то, что среди них нет больных, — это очень хорошо».

Второй аспект, на который обратил внимание академик Покровский, это существование огромного количества других коронавирусов, помимо злосчастного COVID-19. Точно ли именно к COVID были обнаружены антитела, задается вопросом вирусолог.

«Поскольку эта тест-система применяется недавно, всего около двух недель, мы еще не знаем, не появляются ли эти антитела после контакта с каким-то другим коронавирусом, — говорит Покровский. — Коронавирусы довольно распространены, они нередко вызывают легкие ОРЗ, в том числе у детей. У более чем 10% детей выявляют антитела к коронавирусам. Поэтому сказать что-то определенное по этой конкретной группе (обследованных сотрудников RT) нельзя. Но в любом случае ничего плохого в этих данных, на мой взгляд, нет».

Вирусолог считает, что предположение о невысокой в процентном отношении смертности от COVID-19 соответствует истине.

«Что смертность в целом очень невысокая, показывают наши российские данные, — говорит он. — Высокая смертность, в частности, в Италии во многом связана с тем, что они обследовали тех, у кого уже были клинические проявления. Среди клинических больных, естественно, и смертность выше. А у нас начали обследовать контактных, потом получили данные, что у более 40% тех, у кого выявлен вирус, никаких признаков заболевания нет. Я примерно так и предполагал, что большая часть переносит бессимптомно. А тяжелое течение — это все видят — связано с возрастом и с сопутствующими заболеваниями. Если человек чем-то болен, или иммунитет с возрастом ослаб, а это, как правило, сочетается, тогда развивается пневмония с тяжелым течением. Большинство же переносит заболевание в легкой форме».

По словам Покровского, тяжелое течение эпидемии в Италии было связано в том числе с тем, что там на ранних стадиях упустили распространение коронавируса в домах престарелых, среди больных людей, что в результате дало высокую летальность. В связи с этим академик поддерживает меры по самоизоляции граждан, принятые в России для сдерживания эпидемии.

«Изоляция, конечно, нужна, она свое дело делает — замедляет процесс, давая возможность подготовиться к приему тяжелых больных. Нам главное было — подготовить систему, чтобы тому проценту тяжелых больных, который есть, оказать адекватную помощь. Так оно вроде бы у нас и происходит. Сильно расширили коечный фонд, подготовили специалистов, хотя, конечно, к таким эпидемиям надо готовиться заранее. Но эта сравнительно легкая эпидемия нас научит иметь в виду, что подобное может случиться и в будущем, и к этому нужно быть готовым», — резюмировал Вадим Покровский.

На 29 апреля в мире выявлено более 3,1 миллиона случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Скончались почти 218 тысяч человек. В России число заболевших приближается к ста тысячам, 972 человека умерли.