Режиссер Хотиненко рассказал, за что Шерон Стоун обматерила жюри «Оскара»

Москва, 29 апреля. Американская актриса Шерон Стоун обматерила жюри «Оскара», которое не включило фильм Владимира Хотиненко «Мусульманин» в номинанты кинопремии, рассказал режиссер.

Хотиненко отметил, что статуэтку не всегда дают действительно лучшему фильму, зачастую жюри необъективно оценивает работы. По его мнению, раздача наград от американской киноакадемии уже давно перестала быть справедливой и превратилась в политизированную проплаченную игру.

Режиссер в подтверждение своих слов привел пример с картиной «Мусульманин», которая выдвигалась на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке» и была отвернута во время конкурсного отбора. Такое решение вызвало шок у многих кинодеятелей, поскольку, по их мнению, фильм явно заслуживал как минимум стать номинантом на «Оскар».

«Когда «Мусульманин» в свое время выдвигался, мне потом позвонила Шерон Стоун. Это был просто гениальный звонок. Она выражалась ненормативной лексикой на английском языке и возмущалась, что они приняли такое решение», — рассказал в беседе с «НьюИнформ» профессор ВГИКа о жалобах звезды Голливуда.

Эта история, по словам Хотиненко, заставила его задуматься на тему честности и правдивости шоу. Режиссер пришел к выводу, что не стоит относиться серьезно к кинопремии, поскольку судьи не всегда принимают решения согласно действительной художественной ценности картины, а руководствуются другими критериями.

«Было неприятно, но ничего не поменялось. Я понял, что это все равно немножечко игра. Понятно, что ее результат обычно, хотя, кстати, не всегда, способствует успешному продвижению фильма в прокате. Но, надо понимать одно: «Оскар» — это бизнес», — констатировал режиссер.

При этом, по признанию народного артиста, он не прочь получить «Оскар», это было бы приятно.