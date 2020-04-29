Умаров рассказал о борьбе Чечни с коронавирусом, процитировав стихи Кадырова

Санкт-Петербург, 29 апреля. Министр по национальным вопросам Чечни Джамбулат Умаров, выступая по видеосвязи в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», прочитал стихотворение о коронавирусе, которое написал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

«Вирус шел походкой грозной, покоряя города. Стало общество нервозным, стала замкнутой среда. Он пришел такой серьезный, нам недугами грозя, но ему ответил Грозный: «Так с чеченцами нельзя». Мы не знаем чувства страха, наш народ теперь един, уповая на Аллаха, не боимся мы беды. Ну, а коль наступит лихо, мы не дрогнем перед ним. По домам уютным тихо посидим в кругу родни. Вот тогда держись, зараза! Ни в поселках, ни в дворах, нас не встретишь ты ни разу, превратишься в пыль и прах. Не слоняйся бесполезно, не ищи нас там и тут. На могильниках безвестных мы найдем тебе приют. И напишем для эфира мы у свалки на стене: «Здесь убит коронавирус, не прижившийся в Чечне», — продекламировал Умаров.

По мнению министра, самой хорошей новостью сейчас можно считать то, что несмотря на трудности из-за коронавируса, люди стали добрее, в новых условиях они стали больше заглядывать в себя.

«Россияне также выстоят против коронавируса, как и жители Чечни», — подчеркнул он.

По словам Умарова, после того, как режим самоизоляции будет отменен и сняты другие ограничения, в Чечню не придется заманивать туристов.

«Люди сами к нам приезжают. У людей огромный интерес к горам, природе. Многие хотят увидеть чудо, как наша республика восстановилась после войны», — добавил он.

Ранее Кадыров заявил, что коронавирус, по его мнению, стал менее агрессивным, и это обнадеживает. Контролировать ситуацию, по словам политика, помогают вовремя принятые в республике жесткие ограничительные меры. 17 апреля он объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением COVID-19.