Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Москва, 29 апреля. Эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам 2019 года.

По данным экспертов страховой компании «АльфаСтрахование», самым угоняемым автомобилем в России по итогам 2019 года является Cadillac Escalade. Случаи угона данной марки автомобиля составляют 1,39% от всех угнанных транспортных средств с начала 2019 года.

Вторую строчку занял Toyota Camry с результатом в 0,64%. На третьем месте оказался Land Rover Freelander, на его долю пришлось 0,58% от всех угонов. Четвертую и пятую строчку заняли Lexus LX (0,56%) и Mitsubishi ASX (0,51%).

Кроме того, в десятку самых угоняемых автомобилей вошли Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW X5 и KIA Ceed.

Специалисты отмечают, что большая часть угонов совершается в ночное время суток в спальных районах у многоквартирных домов. При этом не мало случаев угона происходят в дневное время на парковках у торговых центров.

Злоумышленники используют специальное оборудование, с помощью которого считывают коды с ключа владельца автомобиля. При этом такие угоны совершаются в людных местах. Дорогие автомобили угоняются для перепродажи, более дешевые модели разбираются на запчасти.