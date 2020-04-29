Правоохранители задержали бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

Курган, 29 апреля. Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин арестован за злоупотребления на сумму в 195 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

В 2018–2019 годы Пугин занимал пост первого заместителя губернатора Курганской области и являлся директором департамента агропромышленного комплекса. По версии следствия, в этот период Пугин вместе с занимавшим должность замглавы Шадринского района Вячеславом Рогозиным изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика — ООО «Мультипласт».

Следствие установило, что обвиняемые оплатили подрядчику невыполненные работы и непоставленное оборудование в двух селах. Объекты не были готовы к вводу в эксплуатацию, однако подрядчик все равно получил деньги, которые были выделены Курганской области из федерального бюджета в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

При этом федеральные средства перечисленные в адрес ООО «Мультипласт» были частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.

«29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

Добавляется, что остальные участники незаконной сделки были задержаны ранее.