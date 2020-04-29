Боня рассказала о зависти заблокировавшей ее Собчак

Москва, 29 апреля. Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня резко ответила телеведущей Ксении Собчак, которая заблокировала ее в соцсетях. По словам девушки, Собчак завидует ей и тайно наблюдает за ее фотосессиями, чтобы не отставать от моды.

«Собчак меня заблокировала, но, видимо, бегает с левых страниц наблюдает за мной, иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ», — пишет Боня в Instagram.

Она также отметила, что Собчак всегда преследует только личные интересы. Именно поэтому, считает экс-участница «Дома-2», телеведущая провалилась на президентских выборах. В качестве примера она привела суды, в которых Собчак пытается защитить свой бизнес, используя ресурсы своих родителей. Боня посоветовала ей заботиться о гражданах, и тогда в следующий раз она получит больше голосов.

Отметим, что ранее Собчак и ее партнер Елена Соглаева купили долю в компаниях «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» с выручкой более 23 млрд рублей. Южносахалинский городской суд наложил арест на эти сделки, поскольку обе компании проходят по уголовному делу предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека.

Сама Собчак призналась, что войти в крабовый бизнес ей предложил Кан, с которым она была знакома. Сейчас телеведущая является финансовым инвестором в проекте. Известный российский тележурналист Владимир Соловьев отметил, что Собчак легкомысленно согласилась на эту сделку, не догадываясь о том, что ее втянули в «крабовую войну».