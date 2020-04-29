Путин обсудил с Совбезом эпидемиологическую ситуацию в регионах

Москва, 29 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по поводу эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, особое внимание участники заседания обратили на обстановку в тех субъектах РФ, где рост темпов заболеваемости.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — пояснил Песков.

В совещании принимали участие глава кабмина Михаил Мишустин, председатели обеих палат Федерального сбрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 99 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 5,8 тысяч выявлено в течение последних суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли более десяти тысяч пациентов, 972 скончались.