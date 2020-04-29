Депутат Ионин: Чтобы было больше хороших новостей, нужно делать больше добрых дел

Почему западные СМИ так не любят писать про Россию хорошие новости — ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Модераторами дискуссии выступили генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, обозреватель ФАН Елизавета Садкова и журналист Артемий Галицын.

Напомним, дважды в месяц редакция ФАН проводит конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку. Сегодня в ходе онлайн пресс-конференции победители конкурса рассказывали о своем видении позитивной повестки, реакции коллег и читателей на победу в конкурсе. Делились они и своими профессиональными планами.

Как на Западе освещают ситуацию в России

В начале пресс-конференции Евгений Зубарев привел результаты исследований МИА «Россия сегодня», из которых следует что в США из 12,5 тысяч материалов почти 91% имел негативную направленность, 9% были нейтральными, а позитивных оказалось всего 0,2%. В Великобритании из 25 тысяч статей о России 39% были критическими, 60% нейтральными и всего 1% был позитивным.

В Германии на 15 тысяч сообщений о нашей стране больше половины (51%) составляли материалы отрицательной направленности, 48,5% оказались скорее безоценочными. В Японии из 11 тысяч статей, по 49,5% негативные и нейтральные, позитив составляет 1%. Исключение составили итальянские СМИ, из 6200 материалов о Российской Федерации 24% имели негативную направленность, 63% нейтральную и целых 13% передавали позитивную повестку.

«В целом, по оценке экспертов МИА «Россия сегодня», более половины сообщений в западных СМИ о России являются негативными, соответственно, восприятие РФ в головах жителей западных государств искажается», — сказал Евгений Зубарев.

Модераторы также отметили, что у проблемы существует две стороны — есть объективная потребность читателей в негативных новостях, с которой необходимо бороться на физиологическом уровне. Дело в том, что человек в силу своих эволюционных механизмов так устроен, что негативные новости обычно важнее позитивных, так как человеку необходимо выживать. Потому негативные новости всегда будут, что называется, в тренде.

«И когда ФАН отказывается от негативных новостей, мы теряем в трафике. Поэтому говорить о том, что люди, использующие негативные новости, они их все используют исключительно в негативных целях — не совсем верно. Да, есть издания, заточенные на абсолютное и очевидное очернение России, это политически и финансово обусловленная мотивация [беглого олигарха Михаила] Ходорковского и других заинтересованных лиц. Но есть огромная масса изданий, которые политически нейтральны, но тем не менее они пишут трэш в огромных количествах, потому что они хотят заработать. Деньги дает реклама, а такие СМИ получают трафик и таким образом зарабатывают», — пояснил гендиректор ФАН.

Конкурс ФАН

Для того, чтобы уравновесить негативную и позитивную повестку о России, ФАН вот уже второй год проводит конкурс «Хорошие новости России». В 2020 году к нему присоединился малый конкурс, и редакция Федерального агентства новостей дважды в месяц определяет авторов лучших информационно-аналитических материалов путем читательского голосования.

«Я думаю, что наш призовой фонд (для большого конкурса 100 тыс. рублей, для малого — 10 тыс., 20 тыс. и 30 тыс. рублей) — это хорошая мотивация, чтобы в нем участвовать. Но помимо этого победители часто говорят, что благодаря конкурсу ФАН их материалы читают не только в регионах, но и на федеральном уровне. Мы даем ссылки, мы пишет об этих материалах и их авторах, то есть аудитория расширяется, и люди нас благодарят за это. То есть не только за денежные призы», — сказала Елизавета Садкова.

Первым гостем пресс-конференции стал депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. Он поздравил победительницу конкурса ФАН журналиста Наталью Сойнову, которая пишет о помощи воспитанников детских домов.

«Очень приятно, что наша землячка стала победителем, и это уже позитивная новость. А нам позитивных новостей очень не хватает, причем на федеральном уровне очевидно всем. Конечно, ни в коем случае нельзя замалчивать те вопросы и проблемы с пандемией, но вместе с тем мы не должны терять уверенность в завтрашнем дне и оптимизм. И, конечно, в этом вопросе нужно не упускать позитив. Такие новости должны занимать достойное место в информационной повестке», — заявил депутат.

Сама же Наталья Сойнова считает, что читатели, отдавая ей свои голоса во время конкурса, голосовали не столько за нее и за материал, сколько за ту инициативу, о которой она рассказывала в своей статье.

«Мой материал для большого конкурса был о фонде «Счастливые дети», это красноярский фонд, который помогает детям из детских домов, и я думаю, что сама по себе эта инициатива благородная и находит отклик у читателя. Поэтому, конечно, это голоса, в первую очередь, для тех, кто делает это благое дело, помогает детям», — сказала журналист.

Сайнова уверена, что практически любую хорошую новость можно подать так, что она заинтересует читателя. Это можно сделать за счет использования в материале человеческой истории, личности героя.

Нужно больше хороших дел

Еще один гость, депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что в настоящее время ситуация в стране и в мире привела к тому, что взгляд всего человечества устремлен на пандемию COVID-19 и начавший мировой финансовый кризис, который был спровоцирован коронавирусной инфекцией. Это же утверждение актуально для России, где возник запрос на позитив.

«Сейчас важен вопрос баланса: глупо же, если законодатели, к примеру, будут говорить журналистам, что они должны писать. Что они не должны писать — это понятно, — какие-то вещи, связанные с преступлениями, и это логично. На самом деле нужно просто творить добрые дела, тогда и будут появляться хорошие новости. Хотя, с другой стороны, добрые дела стоит творить молча, я вот, допустим, активно веду соцсети, но я нигде не рассказывал о том, какую адресную помощь оказываю, и не пытаюсь с этим вылезти в СМИ. Чтобы было больше хороших новостей, нужно делать больше добрых дел», — сказал Ионин.

Для противодействия пропаганде Запада парламентарий предлагает запускать усиленную контрпропаганду, чем уже частично занимается канал RT. Необходимо показывать западным читателям Россию в позитивном ключе, «показать, что жизнь у нас нисколько не хуже, чем у них». Кроме того, большая часть негативных сообщений о России — это рерайты российских же СМИ.

«Западные СМИ выбирают из наших СМИ негатив и публикуют его у себя, хотя мы знаем эти издания, и по сути даже они не российские, они являются филиалами западных СМИ и связаны с западными структурами. Это какие-нибудь «Радио свобода» и «МБХ Медиа». Хотя их особенно здесь и не читают, они созданы для того, чтобы потом делать перепосты на Западе. Это элемент информационной кампании, информационной войны. Но что нам мешает делать так же?» — задается вопросом Ионин.

Напомним, «Хорошие новости России» — это инициированный ФАН конкурс для журналистов из региональных СМИ, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные сведения о происходящих в Российской Федерации событиях. Дважды в месяц поощряются авторы информационных материалов (в рамках конкурса актуальных публикаций, он же — оперативный конкурс), дважды в год — авторы больших аналитических или художественно-публицистических журналистских работ. Денежные призы в оперативном конкурсе составляют 10 тысяч рублей за третье место, 20 тысяч — за второе, 30 тысяч — за первое. Победитель большого конкурса «Хорошие новости России» получает 100 тысяч рублей.

Читатели определяют лучшие, по их мнению, журналистские работы из десяти номинантов, отобранных конкурсной комиссией из числа заявок, присылаемых на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из материалов, опубликованных в региональных СМИ в течение предшествовавших двух недель.

Условия участия в этом конкурсе просты: претендующий на победу материал должен сообщать о чем-то хорошем. Конкурсная комиссия выбирает очередную десятку номинантов и выставляет их материалы на читательское голосование, которое будет длиться ровно одну неделю. Таким образом определяются новые победители конкурса актуальных публикаций.