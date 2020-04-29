Главные новости 29 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 апреля.

Крупные бренды один за другим отказываются от сотрудничества с телеведущей. Подсчитаны финансовые потери Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии.

Unilever отказался от продажи в России листового чая марок Lipton и Brooke Bond, чай будет продаваться только в пакетиках. Две известные марки листового чая уйдут с российского рынка.

Индийский актер Ирфан Хан, известный по своей роли в популярном фильме «Миллионер из трущоб», скончался в возрасте 53 лет. Звезда «Миллионера из трущоб» умер в возрасте 53 лет.

Российские школьники рассказали о злоключениях, через которые им пришлось пройти в Штатах перед возвращением на Родину. Возвращающиеся на родину российские школьники рассказали о злоключениях в США.

По предварительным данным, возраст погибших детей составлял от одного месяца до восьми лет. Шесть детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Выборгом.

Она показала кадр, на котором изображена полубоком, слегка наклонившись вперед, в бикини телесного цвета. Пышногрудая модель поделилась секретом удачных фотографий для Instagram.

Минэнерго США заявило о планах восстановить лидерство на мировом рынке ядерных технологий, утраченное из-за России и Китая. Минэнерго США признало контроль России над мировым рынком урана.

Метеорологи назвали текущий год потенциально самым жарким годом за всю историю наблюдений. Метеорологи предупредили человечество о новой угрозе в 2020 году.

Владимир Круглый не отрицает вероятность того, что к концу года в РФ уже будет готова вакцина. Заслуженный врач РФ поделился прогнозами о появлении вакцины от коронавируса.

Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями в подготовке покушения на пражских чиновников не требует выдворения посла РФ. Премьер Чехии высказался о вероятности выдворения российского посла.