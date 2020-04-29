Кургинян рассказал о деятельности секретных биолабораторий США на Украине

Москва, 29 апреля. Биологические лаборатории США на Украине работают над усовершенствованием вирусов, чтобы управлять развитием будущих эпидемий. Об этом заявил писатель и публицист Сергей Кургинян.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» призвала власти Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, которые действуют на территории страны. Представители партии предполагают, что американские лаборатории являются источниками распространения коронавирусной инфекции.

Кургинян выразил уверенность, что в американских биологических лабораториях осуществляется работа, направленная на усиление геномов вирусов, что позволит контролировать их развитие и распространение по национальному и прочим генетическим признакам.

Политолог подчеркнул, что власти Украины не контролируют работу этих лабораторий, благодаря чему американские специалисты могут свободно заниматься созданием «смертельного оружия» у границ России.

«Страны под внешним управлением дают возможность творить на своей территории что угодно, включая смертельное оружие. И при президенте Зеленском ничего не изменится», — сказал Кургинян в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 217 тысяч человек.

На Украине зафиксировано около 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, 250 человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.