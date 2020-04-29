Террористы ПНС пытаются «легитимизироваться» в Ливии за счет Схиратских соглашений

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 27 апреля объявил о решении выйти из Схиратского соглашения 2015 года. Согласно заявлению председателя Палаты представителей Агилы Салеха, реформы по политическому урегулированию ливийского кризиса не противоречат инициативам Восточного правительства.

Высший государственный совет (ВГС) так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в своих сообщениях вновь ссылается на Схиратские соглашения, которые уже давно утратили политическую силу. Этим ВГС лишний раз подчеркивает нелегитимность триполитанского правительства Файеза Сарраджа.

«Палата представителей всегда выступала за процесс политического диалога — имеется в виду, Палата представителей во главе с Агилой Салехом. Но дело в том, что если ПНС признает Схиратские соглашения, то само ПНС уже третий год нелегитимно. Эта двойственность неужели их не смущает?» — заявил в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Высший государственный совет в настоящее время возглавляет Халед Мишри — один из основателей ячейки «Братьев-мусульман» в Ливии (деятельность террористической организации запрещена на территории РФ), по совместительству член турецкой «Партии справедливости и развития», возглавляемой президентом Эрдоганом.

«Мишри, в общем-то, террорист, участник террористической организации, и для него ВГС — это политическая «крыша». И как только в полном объеме заработает процесс политического диалога, все эти бессмысленные образования исчезнут, и тогда придется отвечать и по ливийским законам, и по законам международным», — утверждает Малькевич.

Собеседник ФАН отметил, что все предложения относительно Схиратских соглашений от ПНС он воспринимает не иначе, как уловки и политические маневры, которые никакого отношения к «реальной жизни» не имеют.

«Для россиян просто напоминаю, что это — то будущее, которое для нашей страны на Западе тоже рисовали. Мы наблюдаем за тем, что происходит в Ливии, именно через призму тех сценариев, которые для России писались, пишутся и будут писаться (Западом. — Прим. ФАН)», — резюмировал президент ФЗНЦ.

Александр Малькевич напомнил, что именно Халед Мишри несет ответственность за похищение российских социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана в мае 2019 года в Ливии боевиками ПНС.

«У нас есть подтвержденная информация о том, что Мишри действительно ответственен за похищение российских граждан. Через посредников он передавал сигналы о том, что ПНС их (российских граждан — Прим. ФАН) отдадут, если Россия будет предпринимать определенные политические и военные телодвижения, в частности, поставлять оружие (для ПНС Ливии. — Прим. ФАН)», — заявил президент Фонда защиты национальных ценностей.

Напомним, двое российских граждан были похищены боевиками ПНС Ливии в мае 2019 года и с тех пор незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», печально известной пытками заключенных и бесчеловечными условиями содержания. До сих пор Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану не выдвинули официальных обвинений, а ливийское посольство в Москве, представленное функционерами триполитанского правительства, игнорирует запросы российских депутатов и общественных деятелей.