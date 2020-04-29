Бомбардировщики России и США примерились к районам пуска своих ракет

У истребителей НАТО, хранящих покой Прибалтийских стран, 28 апреля выдалось жарким и напряженным — в этот день небо Балтики превратилось в арену «жестоких сражений», где сошлись военно-воздушные силы государств — партнеров по военно-политическому диалогу. В центре внимания оказались два дальних бомбардировщика Ту-160М ВКС России, которые, взлетев с авиабазы «Энгельс» в Саратовской области, осуществили перелет на Балтику. Здесь их взяли «под охрану» два истребителя Су-35С, а затем по мере прохождения траверсов иностранных государств на «перехват» последовательно поднимались истребители F-16 Дании и Польши, F-18 Финляндии и JAS 39 Gripen Военно-воздушных сил Швеции.

Минобороны России в своем релизе отметило, что полеты самолетов ВКС РФ выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. По линии официального межгосударственного диалога никто это утверждение не оспорил, а значит, оно соответствует истине. Однако строгое следование правилам использования воздушного пространства все же не удержало западные СМИ от потока возмущений, которые были обрушены на Россию в целом и ее ВКС в частности. То, что самолеты НАТО буквально «висят» у российских границ, Запад считает само собой разумеющимся, понятным и необходимым действием для «сдерживания агрессивных действий России», в своем же глазу «бревна не видят», не принимая тот простой факт, что Россия является суверенным государством, имеющим полное право (и обязанность) любым доступным способом защищать свой суверенитет.

Вот пара Ту-160М и вылетела в Балтику — напомнить некоторым наблюдателям о том, что ВКС России, собственно, и есть одно из олицетворений того самого суверенитета, который в данном конкретном случае может быть выражен 24 крылатыми ракетами, заряженными в «револьверы» двух дальних бомбардировщиков.

Но и это еще не всё. Покудахтать западным СМИ пришлось и по поводу еще двух «дальников» — на этот раз Ту-22м3, которые, взлетев с аэродрома «Оленья» в Мурманской области, прошлись вдоль берегов Норвегии. На их «перехват» поднимались норвежские истребители F-16, которые, «засвидетельствовав свое почтение», некоторое время сопровождали российских «убийц авианосцев» над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

Со своей стороны ВВС США нанесли «визит вежливости» в район базирования российских атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке. Взлетев с авиабазы Elthworth, расположенной на континентальной части США, в штате Южная Дакота, два дальних бомбардировщика B-1B Lancer приблизились к Вилючинску на дальность пуска своих ракет, где были взяты на сопровождение боевыми расчетами 53-й дивизии противовоздушной обороны Тихоокеанского флота.

Здесь хотелось бы обратить внимание на одно интересное обстоятельство. Некоторые российские СМИ, изучая статистику наблюдений за вражеской разведывательной и ударной авиацией, которая летает вдоль российских границ (Минобороны дает ее на страницах газеты «Красная Звезда»), выражают злорадство в отношении малого количества самолетовылетов российской истребительной авиации на осуществление «перехвата» воздушных целей, как то при каждом случае появления любого российского самолета делают наши натовские партнеры. Так вот. Некоторым СМИ нужно знать, что уровень развития наземных систем противовоздушной обороны России просто несоизмерим с уровнем развития подобных боевых компонентов в странах НАТО. Кто-то сможет показать зенитно-ракетный комплекс, соизмеримый по боевым возможностям с российским С-400? Смею заверить: таких у НАТО нет. Так уж исторически сложилось.

ПВО НАТО строится в первую очередь на истребительной авиации, а не на зенитно-ракетных комплексах, как это принято в России. И только поэтому натовцы (и их сателлиты) просто ВЫНУЖДЕНЫ поднимать на «перехват» истребители. В то время как российские расчеты ПВО, имеющие «под рукой» дальнобойные зенитные ракеты, не нуждаются в таких «трудозатратах». Операторы просто принимают воздушные цели на сопровождение и знают, что при поступлении приказа (или наступлении определенных обстоятельств) одним нажатием кнопки «приземлят» любого супостата. И супостат, принимающий сигналы датчика об облучении радиолокационной станцией сопровождения, тоже это знает. И установленные границы нарушать не спешит. А если спешит, тогда да, его «примут» в тесные объятия российского истребителя. Но это бывает крайне редко. А вы про отсутствие керосина говорите. Учите матчасть, уважаемые.