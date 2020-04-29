Врачи выявили у детей редкий синдром на фоне коронавируса

Москва, 29 апреля. Западные врачи сообщили о редком воспалительном синдроме среди детей на фоне пандемии коронавируса.

Основные симптомы — жар, боли в животе, проблемы с сердцем. Врачи не исключают, что новый синдром связан с коронавирусной инфекцией.

Ранее представители национальной системы здравоохранения Великобритании оповестили врачей страны о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом. У некоторых пациентов тест на коронавирус был положительным, в ряде случаев — отрицательным, при этом есть признаки того, что у некоторых детей выработались антитела к инфекции, указал ForPost.

По словам главы Министерства здравоохранения Франции Оливье Верана, в стране у 15 детей были проблемы с пищеварением, высокая температура и общий сосудистый воспалительный синдромом. Также было установлено, что некоторые маленькие пациенты являются носителями коронавируса, сообщил France Info.

Вспышка неизвестной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса. В середине марта ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией, напомнила Deita.ru.