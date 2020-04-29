По стопам ИГИЛ: США обучают новых боевиков в Сирии для охраны краденой нефти

Несколько дней назад военные инструкторы из США начали подготовку на своей военной базе «Химо», расположенной в сирийской провинции Хасака, бойцов для формируемых ими новых вооруженных группировок. Подробнее о том, как Соединенные Штаты, набирая очередные отряды боевиков в Сирии, повторяют опыт запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (ИГИЛ1) – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Американцы за последние несколько лет обучили несколько тысяч бойцов курдских вооруженных сил. Однако сейчас военные инструкторы из США решили сосредоточить свое внимание на арабском населении восточных провинций Сирии. Официально Вашингтон подготавливает военизированную охрану для нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор.

Размолвка с курдами

В то же время многие специалисты считают, что США стали сомневаться в своих союзниках– курдах, которые все чаще говорят о том, что они не готовы к отдельному государству и желают остаться в составе Сирии на правах автономии, но в составе единого государства, где у них будут свои права, свой голос, а не воля Вашингтона, которую им навязывает Запад в последние годы. Ко всему этому курды все чаще высказывают недовольство американским руководством, а местное население постоянно обвиняет США в воровстве ресурсов САР.

Именно эти тенденции среди курдского населения подтолкнули американцев на создание новой силы в регионе, в частности, подконтрольного им вооруженного формирования, состоящего из арабов. У последних с курдами в последнее время достаточно натянутые отношения, что в немалой степени является результатом политики Вашингтона в регионе. По расчетам США, новые арабские военизированные формирования должны удержать власть американцев на востоке Сирии, если курды вдруг начнут проводить собственную, не устраивающую Вашингтон политику. Другими словами, американцы всерьез рассматривают сценарий перехода власти на восточном берегу реки Евфрат от курдов, к подконтрольным им арабам.

Однако похоже на то, что курды все-таки стали догадываться о намерениях США. Так, 26 апреля лидер курдских Сирийских демократических Сил (SDF) выступил с заявлением о том, что возникли новые обстоятельства, при которых политические разногласия между курдскими партиями должны отойти на второй план, а сами курды должны объединится. Принимая во внимание, что между курдскими политическими движениями существуют достаточно сильные противоречия, диаметрально противоположные взгляды на дальнейшую судьбу курдов в Сирии, значит появилась причина, которая и в самом деле все противоречия отодвинула на задний план.

Давно спланированная война

Целенаправленное обучение новых вооруженных формирований и в самом деле может указывать на то, что американцы создают новую силу в регионе. И тот факт, что набирается она не из курдов, а из арабов, может и в самом деле указывать на то, что делается это не для усиления уже существующих подконтрольных Вашингтону военизированных подразделений, а для противодействия им.

В Вашингтоне, вероятнее всего, не исключают, что это может привести к новой войне в регионе, более страшной, в основе которой будет уже не политика, а этническая составляющая. Страшнее всего то, что вероятная война между курдами и арабами на восточном берегу реки Евфрат давно спланирована в корыстных целях.

Оружие для будущих боевиков

Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) накануне сообщила, что колонна из 300 грузовиков Вооруженных сил США направилась к базе «Таль-эль-Байдар» в провинции Хасака, перевозя военную технику, оружие и боеприпасы.

Кроме того, стало известно о перевозке американцами военного и материально-технического оборудования. Его доставили на базу «Касрак» в Камышлы, а также на нефтяное месторождение Аль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зор..

23 апреля источники SOHR сообщили, что колонна американских войск прошла через Камышлы, остановившись на базе «Химо», западнее города, где была разгружена часть груза. Далее колонна из 35 автомобилей направилась в сторону «Таль-эль-Байдар». Машины перевозили логистические материалы и цистерны, загруженные топливом.

Самый удобный регион

Замглавы Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов считает, что Вашингтон создает в Хасаке новые марионеточные формирования, как это уже было с курдами, для достижения геополитических целей. Об этом эксперт заявил ФАН.

«Цель у США здесь такая же, как и при поддержке курдских отрядов – они создают марионеточные, подчиненные себе военно-политические силы. При помощи этих отрядов, используя местных жителей в качестве пушечного мяса, Соединенные Штаты намерены выполнять свои собственные геополитические и геоэкономические задачи. Такими задачами является отторжение территории провинции от Сирии, создание здесь своего плацдарма, который можно использовать для экономических целей, так как провинция богата нефтью», — сообщил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что местоположение региона крайне выгодно для США.

«Американцы уже сейчас используют данную нефть, по сути, совершая кражу сирийских ресурсов. Также они намерены использовать формирования в своих военно-стратегических целях. Провинция очень удобно расположена. Во-первых – эта территория самая отдаленная провинция Сирии, следовательно, контроль над этой территорией может быть достаточно успешным длительный период времени. Во-вторых — территория прилегает к Ираку, в-третьих – это территория, где расположено суннитское арабское население, которое американцы уже не раз использовали для борьбы с сирийским правительством», — отметил собеседник агентства.

На арабов Вашингтон обратил внимание потому, что курдов для своих целей американцам становится использовать все сложней. Это не дает ожидаемого эффекта, считает Шаповалов.

«Стимулировать интерес курдов к самостоятельности независимости долго не получается, потому что выходит игра в одни ворота. Она не всегда является успешной, а у курдов и американцев появляется все больше и больше противоречий. Тем более, что есть еще Турция – формальный союзник США, у которого конфликт с курдами. Использование курдов, видимо, не приносит тех дивидендов, которые американцы хотели бы получить», — заметил эксперт.

По стопам ИГИЛ

В шиитской Сирии крайне удобно использовать арабское суннитское население, чтобы добиться отторжения региона от государства, полагает политолог. По мнению Шаповалова, играя на межконфессиональных противоречиях местного населения, США следуют примеру ИГИЛ, ранее прибегавшей к тем же методам.

«В то же время местное арабское суннитское население является удобным с точки зрения манипуляций. Оно в свое время было использовано запрещенным в России «Исламским государством» для восстания против сирийского правительства. Американцы, как можно судить, рассчитывают вновь разжечь противостояние, которое было несколько лет назад между арабским суннитским населением и сирийским правительством. Играя на старых противоречиях, США используют ту же самую конструкцию, что и «Исламское государство», идя по стопам «Исламского государства», и, эксплуатируя образы «свой-чужой», основанные на межконфессиональных противоречиях», — добавил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.