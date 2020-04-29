Захарова предупредила Чехию о последствиях провокации против российских дипломатов

Москва, 29 апреля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию в чешских СМИ о «мести», которую якобы готовит Москва для чиновников Праги в ответ на снос памятника Ивану Коневу.

По ее словам, опубликованная статья является провокацией, направленной против российских дипломатов, и она будет иметь закономерные последствия.

«В Праге должны осознавать всю серьезность последствий использования таких методов манипуляций. Это уже болезненные фантазии. Здесь критиковать, описывать или давать какую-либо характеристику уже невозможно», — отметила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

Официальный представитель МИД также добавила, что чешские чиновники пытаются любыми способами испортить отношения с Россией и ради этого они готовы на любые вбросы, даже если они «граничат с бредом».

Напомним, что ранее власти чешской столицы демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, чтобы установить на его месте памятник «освобождения Праги».

После этого чешское издание Respekt сообщило со ссылкой на источник в спецслужбах, что некий российский дипломат три недели назад якобы привез в Прагу смертельный яд рицин. Яд этот, утверждают журналисты, предназначался для старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматору Праги Зденеку Гржибе. Первый был инициатором сноса памятника, а второй — переименования площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.