Полиция Вены оцепила дворец Хофбург из-за угрозы взрыва

Вена, 29 апреля. Сообщения о заложенной во дворце Хофбург бомбе поступили в полицию Вены, правоохранители проводят эвакуацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции австрийской столицы в Twitter.

Хофбург долгое время являлся зимней резиденцией австрийских Габсбургов, сейчас во дворце размещена администрация президента страны.

«В данный момент идет большая операция во Внутреннем городе (Центральный район Вены. – Прим. ФАН). Территорию вокруг Хофбурга эвакуируют и оцепляют», — передается в сообщении.

Позже в полиции уточнили, что правоохранители находятся на месте и обыскивают территорию.