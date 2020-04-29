بشار الأسد يعيد بناء الاقتصاد السوري بنجاح بالتعاون مع روسيا

شبه جزيرة القرم، كجزء روسيا، هي البوابة الجنوبية لاستلام السلع من العديد من الموانئ، وخلال السنة الأولى بلغ حجم التبادل التجاري مع سوريا 312.6 ألف دولار.

في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، الذي عقد في 17-20 أبريل 2019، وقعت شبه جزيرة القرم والجمهورية العربية السورية مذكرة حول التعاون التجاري والاقتصادي. تحدث الأستاذ المساعد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة الروسية للاقتصاد، بليخانوفا الكسندر بيريندزييف، في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، عن نجاحات التنمية الاقتصادية في سوريا وفي شبه جزيرة القرم.

وتحدثت الوثيقة عن الخطط المشتركة للمنزل التجاري وشركة الشحن لضمان حركة الشحن البحري المنتظمة بين مينائي اللاذقية وشبه الجزيرة الروسية. تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل حكومة الاتحاد الروسي في 6 أغسطس 2019.

على الفور، تقريبا، بدأت شركتان صناعيتان في شبه جزيرة القرم في توريد منتجاتهما إلى سوريا في عام 2019. وبدأ ممثلو مختلف قطاعات اقتصاد القرم في إظهار اهتمامهم.

في العام الماضي، كان الجزء الأكبر من صادرات القرم إلى سوريا الحنطة السوداء - بلغت حجم الصادرات أكثر من 196 ألف دولار. بلغت واردات منتجات الحمضيات من سوريا إلى شبه الجزيرة 14 ألف دولار. كما أفيد سابقا أنه في عام 2017، تم استيراد سلع (ورق ومنتجات طباعة) تزيد قيمتها عن 35 ألف دولار من سوريا إلى شبه جزيرة القرم.

قال بيريندزييف "قالوا إن شبه جزيرة القرم ستلحق خسائر، وسنخسر الكثير من المال، لكننا نحل مشكلتين في واحدة - سوريا الحليفة وشبه جزيرة القرم تتطوران. التفاعل مع روسيا يجلب التطور الناجح للاقتصاد السوري. القرم وسوريا يحصلان على أرباح، وهما تتطوران بنجاح. إن روسيا، بمساعدة المناطق الفيدرالية الجنوبية، تدعم سوريا وتمنحها الإمكانية للتطور".

قال الخبير "يذكر أن التجارة بين جمهورية القرم والجمهورية العربية السورية للعام الأول من التعاون بلغت 312.6 ألف دولار. هناك اتفاق حول التعاون بين شبه جزيرة القرم كمنطقة في روسيا ومحافظة اللاذقية، سابقا تم استكماله باتفاق في مجال التعاون بين موانئنا. هذا جزء من برنامج النقل.

وتابع الخبير "الآن بشار الأسد يستعيد بنجاح النقل بالسكك الحديدية، وقطاع البناء يتطور قدر الإمكان، والزراعة والمواد الغذائية تتطور، وجزء من قطاع النفط تسيطر عليه الحكومة السورية. كل هذا يحدث بتعاون مشترك ناجح مع روسيا".