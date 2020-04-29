«Роснефть» подаст в суд на «Би-би-си» за статью о генетическом центре

Москва, 29 апреля. «Роснефть» намерена подать в суд на британскую телерадиокомпанию «Би-би-си» из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра». Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Роснефти».

Представители нефтяной компании подчеркивают, что данная статья британской «Би-би-си» содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении «Роснефти» и лиц, непричастных к проекту создания генетического центра.

«Компания обратится в суд для опровержения ложной информации, признания сведений недостоверными и возмещения ущерба ее репутации», — подчеркивается в релизе.

В статье «Би-би-си» утверждалось, что АНО «Развитие генетических технологий» была зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса «Роснефти». Организацию якобы возглавил Константин Северинов, которого авторы материала называют советником главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Издание ссылается на соглашение правительства и «Роснефти» о сотрудничестве «в целях решения задач ускоренного развития генетических технологий» в России, одним из направлений которых является создание центра генетических исследований. Источник «Би-би-си» утверждает, что на создание центра «Роснефть» планирует тратить 200 млн долларов в год.