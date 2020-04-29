Турция намерена превратить боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в собственную армию в Сирии

Россия ожидала от Турции устранения радикальных группировок из Идлиба, но Турция продолжает брать «под крыло» часть этих вооруженных формирований на севере Сирии. Подробнее о том, способны ли идлибские боевики на самостоятельное существование без протекции Анкары – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Трансформация ХТШ в прокси-силы

В интервью газете Т24 турецкий журналист Фехим Таштекин прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Идлибе и рассказал о возможном пути развития событий в регионе. Он подчеркнул, что террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; коалиция вокруг запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) в последнее время стала более активна.

Журналист подчеркнул, что Турция, вопреки обязательствам, взятым на себя по соглашениям, не захотела воевать с джихадистами на севере Сирии, а решила превратить их в новые формирования под новым управлением. Проще говоря, по мнению Таштекина, Турция мечтает создать армию из ныне существующих в Сирии террористических структур.

«Турция мечтает создать прокси-войска из джихадистских организаций, расположенных в Идлибе», — сказано в интервью.

При этом, Таштекин отмечает, что верхушка группировки уже рассматривает развитие событий, при котором ХТШ перестанет существовать, трансформируясь в новое управляемое турками формирование. Боевики прекрасно понимают, что без поддержки Анкары группировке ХТШ не удержаться в регионе.

Террористы игнорируют режим тишины

Несмотря на многочисленные обещания по размежеванию так называемой вооруженной оппозиции и боевиков в Идлибе, Турция лишь продолжает потворствовать террористам. Тем самым Анкара нарушает все имеющиеся со странами «астанинского формата» договоренности.

Турецкие военные присутствуют на территории сирийской провинции без одобрения Дамаска под видом борьбы с террористами. На деле же ВС Турции стремительно оккупируют Идлиб. Вместо обещаемой борьбы за мир Турция снабжает местные бандформирования оружием, военной техникой, а также предоставляет им убежища на своих наблюдательных пунктах. Число последних в Идлибе растет с поразительной скорость, в настоящее время составляя 57 пунктов.

Помимо того, меньше чем за три месяца 5745 солдат регулярной армии Турции были переброшены на север САР. Сейчас в регионе находится в общей сложности 29 тысяч турецких военных. Кроме того, в течении двух месяцев в Идлиб из Турции завезли свыше 5000 бронетранспортеров, танков и гаубиц.

Близко подружившиеся с Анкарой боевики игнорируют режим перемирия, введенный в Идлибской зоне деэскалации по условиям соглашения РФ и Турции от 5 марта. Сирийские правительственные войска регулярно вынуждены отвечать на агрессию связанных с ХТШ формирований.

К слову, в настоящее время в Идлибе находятся более десятка вооруженных группировок, крупнейшей из которых является ХТШ. По некоторым данными, многие из них используют турецкие пункты как убежища во время атак на правительственные войска.

Турция как гарант присутствия боевиков

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил ФАН, что присутствие Турции в Идлибе – залог активной деятельности в данном регионе террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам», которые находятся там под турецкой протекцией.

«Я думаю, что, действительно, Турция считается гарантом присутствия боевиков, потому, как только турецкие войска выходят из Идлиба, то начинаются качественные операции по достижению мира в регионе. Наличие турок – это гарантия того, что подобные организации могут быть на территории Сирии», — считает эксперт.

По мнению эксперт, Турция лишь продолжит развивать поддержку боевиков в Идлибской зоне деэскалации, так как ей это сотрудничество крайне выгодно.

«Туркам поддержка бандформирований выгодна. Как минимум это будет делаться для дальнейшего укрепления и развития сфер влияния Анкары в регионе. Турция, конечно, будет продолжать поддерживать боевиков», — добавил собеседник агентства.

1 Организация запрещена на территории РФ.