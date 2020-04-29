Сирия, 29 апреля. YPG заявили о своей непричастности ко взрыву в городе Африн. Назревает новый конфликт между протурецкими боевиками в городе Рас аль-Айн в Хасаке. Террористы ХТШ не пропустили колонну ВС Турции на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: усилили контроль безопасности на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: не пропустила колонну турецких военных, следовавших в сторону города Дарат-Изза на западе Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: арестовала около 20 боевиков «Сирийской свободной полиции» в городе Рас аль-Айн в северной части Хасаки.

Отряды народной самообороны (YPG): опровергли информацию о своей причастности ко взрыву в Африне.

Российская военная полиция: приступила к патрулированию местности к северу от Ракки.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) объявило о выздоровлении еще двух пациентов с подтвержденным коронавирусом. Так, в соответствии с обновленными статистическими данными, общее число излечившихся в стране достигло 21.

Напомним, количество инфицированных в САР составляет 43 человека, из них трое скончались. Все умершие имели и другие проблемы со здоровьем. Как известно, первый случай заболевания в стране был зафиксирован 22 марта.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что группа боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» преградила проезд колонне турецких военных, которые следовали в сторону города Дарат-Изза на западе региона. Отмечается, что террористы возвели свой контрольно-пропускной пункт, чтобы перекрыть шоссе конвою ВС Турции. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Между тем вслед за «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) о своей непричастности ко вчерашнему взрыву в Африне заявили и представители Отрядов народной самообороны (YPG). Так, по словам спикера формирования Нури Махмуда, обвинения в адрес курдских боевиков безосновательны и не соответствуют действительности. Напомним, этот теракт унес жизни порядка 40 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские власти усилили контроль безопасности в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. В соответствии с данными, представленными Twitter-каналом (Sada_AlSharqieh), поступило распоряжение о временном закрытии дорог, ведущих на территорию Ирака. Кроме того, дополнительные меры предосторожности были приняты в приграничном городе Абу-Кемаль. Эти ограничения призваны не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что сотрудники российской военной полиции приступили к патрулированию местности к северу от административного центра провинции. Предполагается, что это связано с вылазкой неизвестных в районе населенного пункта Тель ас-Саман, которая произошла в первой половине дня.

Тем временем поступила информация о ДТП в пригороде Ат-Табки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Mohamadothman1o), в аварии погиб один из гражданских лиц. Пока неизвестно, имеют ли к произошедшему отношение члены подпольных групп «Исламского государства»1.

Провинция Хасака

В северных районах Хасаки получил развитие конфликт между подконтрольными Турции бандформированиями. Согласно информации интернет-портала Al Nour, в городе Рас аль-Айн вновь обострилась напряженность между «Сирийской свободной полицией» и группировкой «Ахрар аш-Шам». Отмечается, что члены последней арестовали порядка 20 боевиков «свободной полиции». Это может привести к новым вооруженным столкновениям между протурецкими радикалами.

Напомним, в прошлый раз стычки в Рас аль-Айне произошли неделю назад. Тогда боевики не смогли прийти соглашению по вопросу раздела награбленного у местных жителей имущества. Бои прекратились лишь после прибытия в населенный пункт турецкий солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.