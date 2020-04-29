Белоруссия купила у Саудовской Аравии первую партию нефти

Минск, 29 апреля. Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовском городе Клайпеда, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, Минск закупил 80 тысяч тонн нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

«Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти. Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая», — сказал пресс-секретарь «Белнефтехим» в интервью РИА Новости.

Тищенко добавил, что в вопросах других возможных закупок сырья у Эр-Рияда «подскажет рынок», указала «Вечерняя Москва».

Белоруссия традиционно закупала всю нефть у России. Однако ситуация изменилась в конце прошлого года после высказанных Минском недовольств по поводу цен на ресурс.

Разрешить конфликт удалось после радикального снижения стоимости сырья во всем мире. Тем не менее Белоруссия успела закупить партию азербайджанской нефти, напомнил НСН. В середине марта Минск получил азербайджанскую легкую нефть сорта Azeri Light, которая поступила транзитом через Украину.